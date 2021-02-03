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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Бешикташ
Антальяспор - Бешикташ: обзор матча 03 февраля 2021
Антальяспор
03.02.2021, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
39'
Г. Байракдар
73'
Д. Вида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Бешикташ
Желтая карточка
Налдо
90'
+1
Замена
Д. Синик
️️️️
Фреди
89'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Э. Албайрак
89'
Замена
S. Sam
️️️️
Амилтон
83'
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Вида
Пас отдал
Р. Геззаль
Замена
E. Gülüm
️️️️
O. Imeri
72'
Вторая желтая
В. Сары
70'
64'
Желтая карточка
Б. Менса
58'
Замена
Б. Менса
️️️️
Д. Н'Куду
57'
Замена
О. Озякуп
️️️️
А. Льяич
57'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
А. Хатчинсон
ГОЛ! 1:0!
Г. Байракдар
Пас отдал
Э. Албайрак
39'
Желтая карточка
Р. Боффин
36'
Желтая карточка
В. Сары
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
23
Амилтон
ЦП
16
Фреди
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
O. Imeri
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Соуза
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Боффин
5
Налдо
7
Балчи
89
Сары
30
Кудряшов
6
Албайрак
8
Шахин
23
Амилтон
16
Фреди
17
Байракдар
11
4-3-1-2
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Н'Сакаля
21
Вида
23
Велинтон
13
Хатчинсон
5
Соуза
14
Н'Куду
22
Льяич
9
Ларин
9
Абубакар
11
2
2
11
16
Фреди
70
Синик
70
Синик
16
Фреди
6
Албайрак
88
Езмерт
88
Езмерт
6
Албайрак
23
Амилтон
10
10
23
Амилтон
22
Льяич
15
Озякуп
15
Озякуп
22
Льяич
13
Хатчинсон
18
Геззаль
18
Геззаль
13
Хатчинсон
14
Н'Куду
43
Менса
43
Менса
14
Н'Куду
Остались в запасе
Антальяспор
Бешикташ
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
14
Айдин Хасич
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
14
Айдин Хасич
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Антальяспор - Бешикташ
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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