Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Фенербахче
Сивасспор - Фенербахче: обзор матча 21 января 2021
Сивасспор
21.01.2021, четверг, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
18'
М. Ятабаре
45+1'
Э. Валенсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Фенербахче
82'
Замена
Д. Эркин
️️️️
М. Хакан Яндас
Замена
М. Гойано
️️️️
Ф. Файр
82'
Замена
И. Кофи
️️️️
Р. Ялчин
82'
Желтая карточка
М. Ятабаре
79'
Замена
О. Кайоде
️️️️
Э. Йесилюрт
69'
65'
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Тиам
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Валенсия
Желтая карточка
А. Аппиндангойе
45'
27'
Желтая карточка
Н. Сангаре
ГОЛ! 1:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
М. Градель
18'
8'
Замена
М. Лемос
️️️️
М. Тиссеран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
3-5-2
30
Самасса
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
6
Ялчин
10
Градель
76
Файр
6
Клаудемир
37
Арслан
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
4-1-3-2
1
Баиндыр
32
Тиссеран
57
Новак
30
Сангаре
5
Чифтпинар
14
Густаво
10
Пелкас
8
Яндас
9
Тиам
38
Саматта
30
Валенсия
76
Файр
87
Гойано
87
Гойано
76
Файр
6
Ялчин
5
Кофи
5
Кофи
6
Ялчин
17
Йесилюрт
80
Кайоде
80
Кайоде
17
Йесилюрт
32
Тиссеран
3
Лемос
3
Лемос
32
Тиссеран
8
Яндас
88
Эркин
88
Эркин
8
Яндас
9
Тиам
7
Соса
7
Соса
9
Тиам
Остались в запасе
Сивасспор
Фенербахче
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Сивасспор - Фенербахче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Фенербахче
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+