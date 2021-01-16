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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Сивасспор
Истанбул Башакшехир - Сивасспор: обзор матча 16 января 2021
Истанбул Башакшехир
16.01.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
38'
Д. Алексич
42'
Х. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Сивасспор
90'
+5
Замена
И. Кофи
️️️️
Клаудемир
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Д. Тюрук
90'
+4
90'
Замена
К. Нинга
️️️️
М. Градель
89'
Замена
С. Камара
️️️️
Ф. Файр
Замена
Жулиано
️️️️
Д. Ба
85'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
И. Кахведжи
75'
Замена
М. Топал
️️️️
М. Текдемир
75'
69'
Замена
А. Коне
️️️️
Э. Йесилюрт
42'
ГОЛ! 1:1!
Х. Арслан
Пас отдал
М. Градель
ГОЛ! 1:0!
Д. Алексич
Пас отдал
Д. Тюрук
38'
34'
Желтая карточка
Р. Ялчин
Желтая карточка
А. Епуряну
20'
Желтая карточка
М. Текдемир
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
3-2-2-2
1
Бабакан
33
Али Калдырым
21
Текдемир
9
Алексич
24
Епуряну
2
Рафаэл
9
Тюрук
17
Кахведжи
27
Кривелли
19
Ба
3-5-2
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
37
Арслан
10
Градель
76
Файр
6
Клаудемир
6
Ялчин
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
9
Тюрук
3
Дуарте
3
Дуарте
9
Тюрук
21
Текдемир
5
Топал
5
Топал
21
Текдемир
19
Ба
20
Жулиано
20
Жулиано
19
Ба
17
Кахведжи
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
17
Кахведжи
76
Файр
14
Камара
14
Камара
76
Файр
6
Клаудемир
5
Кофи
5
Кофи
6
Клаудемир
17
Йесилюрт
2
Коне
2
Коне
17
Йесилюрт
10
Градель
29
Нинга
29
Нинга
10
Градель
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Сивасспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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