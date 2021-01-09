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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Газиантеп
Сивасспор - Газиантеп: обзор матча 09 января 2021
Сивасспор
09.01.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Газиантеп
41'
Х. Арслан
47'
Х. Арслан
4'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Газиантеп
Замена
С. Камара
️️️️
Ф. Файр
90'
+5
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Э. Йесилюрт
90'
Желтая карточка
У. Чифтци
85'
79'
Красная карточка
J.
Замена
А. Коне
️️️️
О. Кайоде
78'
Желтая карточка
Р. Ялчин
74'
69'
Замена
C. Şahin
️️️️
Г. Вурал
69'
Замена
Андре
️️️️
М. Демир
63'
Желтая карточка
K. Aktas
55'
Замена
К. Эзер
️️️️
А. Ветрих
ГОЛ! 2:1!
Х. Арслан
Пас отдал
М. Градель
47'
Желтая карточка
Х. Арслан
43'
ГОЛ! 1:1!
Х. Арслан
Пас отдал
М. Градель
41'
37'
Желтая карточка
Г. Гювенк
31'
Желтая карточка
Г. Вурал
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Максим
Пас отдал
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
6
Jefferson
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
21
Андре
ЦФ
3-5-2
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
6
Ялчин
10
Градель
76
Файр
6
Клаудемир
37
Арслан
80
Кайоде
17
Йесилюрт
4-4-2
19
Гювенк
77
Джейлан
16
3
Джилободжи
77
Вурал
4
Ветрих
6
44
Максим
5
9
Демир
87
76
Файр
14
Камара
14
Камара
76
Файр
17
Йесилюрт
7
Озтекин
7
Озтекин
17
Йесилюрт
80
Кайоде
2
Коне
2
Коне
80
Кайоде
77
Вурал
70
70
77
Вурал
4
Ветрих
10
Эзер
10
Эзер
4
Ветрих
9
Демир
21
Андре
21
Андре
9
Демир
Остались в запасе
Сивасспор
Газиантеп
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦП
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦП
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Сивасспор - Газиантеп
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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