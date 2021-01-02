Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Антальяспор
Галатасарай - Антальяспор: обзор матча 02 января 2021
Галатасарай
02.01.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Антальяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Антальяспор
90'
+6
Желтая карточка
Г. Байракдар
90'
+5
Замена
L. Podolski
️️️️
D. Orgill
90'
+5
Замена
Э. Албайрак
️️️️
Х. Езмерт
90'
+1
Желтая карточка
E. Gülüm
85'
Замена
E. Gülüm
️️️️
В. Сары
Желтая карточка
A. Turan
82'
81'
Желтая карточка
Х. Езмерт
Замена
Д. Секидика
️️️️
Р. Фалькао
77'
70'
Замена
Д. Синик
️️️️
Н. Шахин
69'
Желтая карточка
Фреди
Желтая карточка
Маркао
55'
Красная карточка
Э. Килинк
51'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
О. Байрам
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Arda Turan
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
23
Амилтон
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
3-2-1-3
1
Кочук
27
Люиндама
4
Донк
18
Байрам
4
Сараччи
25
Линнес
20
Бельханда
17
Джаглаян
11
Килинк
10
4-4-1-1
25
Боффин
89
Сары
7
Балчи
5
Налдо
30
Кудряшов
88
Езмерт
16
Фреди
8
Шахин
23
Амилтон
17
Байракдар
12
Фалькао
70
Секидика
70
Секидика
Фалькао
18
Байрам
9
Фалькао
9
Фалькао
18
Байрам
88
Езмерт
6
Албайрак
6
Албайрак
88
Езмерт
89
Сары
2
2
89
Сары
12
10
10
12
8
Шахин
70
Синик
70
Синик
8
Шахин
Остались в запасе
Галатасарай
Антальяспор
28
Бартуг Элмаз
ОП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
28
Бартуг Элмаз
ОП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
Остались в запасе
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Галатасарай - Антальяспор
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Антальяспор
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+