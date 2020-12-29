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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Хатайспор
Антальяспор - Хатайспор: обзор матча 29 декабря 2020
Антальяспор
29.12.2020, вторник, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 6
Завершен
Хатайспор
8'
А. Бупендза
17'
А. Бупендза
21'
А. Бупендза
35'
Д. Акинтола
45+1'
А. Бупендза
90'
M. Aydın
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Хатайспор
90'
ГОЛ! 0:6!
M. Aydın
90'
Замена
M. Aydın
️️️️
М. Диуф
Замена
O. Imeri
️️️️
S. Sam
89'
89'
Замена
B. Camoglu
️️️️
Д. Акинтола
82'
Замена
A. Canli
️️️️
А. Бупендза
74'
Желтая карточка
M. Çaytemel
Желтая карточка
Н. Шахин
69'
68'
Замена
M. Çaytemel
️️️️
A. Katranis
68'
Замена
S. Ilgaz
️️️️
А. Траоре
Замена
Д. Синик
️️️️
L. Podolski
64'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
62'
61'
Желтая карточка
А. Траоре
53'
Желтая карточка
A. Katranis
Желтая карточка
Налдо
52'
45'
+1
ГОЛ! 0:5!
А. Бупендза
Пас отдал
Д. Акинтола
Желтая карточка
Фреди
38'
35'
ГОЛ! 0:4!
Д. Акинтола
Пас отдал
М. Диуф
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Х. Езмерт
28'
Замена
Э. Албайрак
️️️️
E. Gülüm
28'
Желтая карточка
D. Orgill
26'
21'
ГОЛ! 0:3!
А. Бупендза
Пас отдал
С. Попов
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Бупендза
Пас отдал
A. Katranis
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Бупендза
Пас отдал
А. Траоре
Желтая карточка
Х. Езмерт
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
16
Фреди
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
Хатайспор
7
Элдер Барбоза
ЦП
20
Mirkan Aydın
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
4-5-1
25
Боффин
30
Кудряшов
5
Налдо
2
27
Йылмаз
88
Езмерт
10
8
Шахин
10
16
Фреди
12
3-3-4
1
Моанд
6
Биллонг
98
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
8
Акинтола
10
Траоре
20
Рибейру
9
Бупендза
88
Езмерт
17
Байракдар
17
Байракдар
88
Езмерт
10
11
11
10
2
6
Албайрак
6
Албайрак
2
10
70
Синик
70
Синик
10
92
Диуф
20
20
92
Диуф
10
Траоре
10
10
10
Траоре
8
Акинтола
2
2
8
Акинтола
98
16
16
98
9
Бупендза
23
23
9
Бупендза
Остались в запасе
Антальяспор
Хатайспор
13
Догукан Эзкан
ВР
24
Serdar Poyraz
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
7
Элдер Барбоза
ЦП
4
Soner Ornek
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
24
Serdar Poyraz
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
Остались в запасе
7
Элдер Барбоза
ЦП
4
Soner Ornek
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Антальяспор - Хатайспор
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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