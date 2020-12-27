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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Эрзурумспор
Йени Малатьяспор - Эрзурумспор: обзор матча 27 декабря 2020
Йени Малатьяспор
27.12.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Эрзурумспор
63'
A. Acquah
44'
Рикарду
67'
M. Donald
71'
G. Obertan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Эрзурумспор
87'
Желтая карточка
M. Murat Uçar
83'
Желтая карточка
П. Бумаль
80'
Замена
П. Бумаль
️️️️
G. Obertan
80'
Замена
J. Hamroun
️️️️
Э. Бассан
79'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
Рикарду
Замена
З. Явру
️️️️
И. Чебаке
76'
Замена
М. Фофана
️️️️
A. Acquah
75'
73'
Желтая карточка
Э. Бассан
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
72'
Замена
O. Sahan
️️️️
U. Bulut
72'
71'
ГОЛ! 1:3!
G. Obertan
68'
Замена
M. Murat Uçar
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
67'
ГОЛ! 1:2!
M. Donald
Пас отдал
Э. Бассан
63'
Желтая карточка
C. Ahmet Alkılıç
ГОЛ! 1:1!
A. Acquah
Пас отдал
К. Хафез
63'
Желтая карточка
Т. Хадебе
46'
45'
+3
Желтая карточка
G. Obertan
44'
ГОЛ! 0:1!
Рикарду
Пас отдал
Э. Бассан
35'
Желтая карточка
H. Hatipoğlu
33'
Замена
B. Unsal
️️️️
K. Erdoğan
Желтая карточка
A. Acquah
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
4
Gabriel Obertan
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
Эрзурумспор
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
57
Batuhan Unsal
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
3-2-5
25
Эзбир
29
Чебаке
15
Хадебе
15
Хафез
19
55
Ндайшими
17
7
30
Тетти
9
26
1-3-5
55
17
Бассан
11
Новиковас
20
5
33
30
99
88
29
Чебаке
18
Явру
18
Явру
29
Чебаке
19
7
Фофана
7
Фофана
19
9
70
70
9
33
57
57
33
99
77
77
99
17
Бассан
10
10
17
Бассан
10
Рикарду
10
Мухаммед
10
Мухаммед
10
Рикарду
4
20
Бумаль
20
Бумаль
4
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Эрзурумспор
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
30
Ahmed Ildiz
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
30
Ahmed Ildiz
ЦП
Остались в запасе
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Йени Малатьяспор - Эрзурумспор
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
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2 : 0
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