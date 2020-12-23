Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Йени Малатьяспор
Аланьяспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 23 декабря 2020
Аланьяспор
23.12.2020, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
32'
Х. Бабакар
60'
A. BÃ¼yÃ¼k
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Йени Малатьяспор
90'
+4
Замена
Ж. Топалли
️️️️
K. Kanatsızkuş
90'
Замена
М. Фофана
️️️️
A. Acquah
87'
Замена
З. Явру
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
83'
Желтая карточка
U. Bulut
Желтая карточка
Э. Караджа
82'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Х. Бабакар
82'
65'
Желтая карточка
A. Acquah
Замена
С. Учан
️️️️
М. Сиопис
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
Желтая карточка
Т. Бакасетас
59'
46'
Замена
Б. Тетти
️️️️
O. Sahan
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
Э. Караджа
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
29
Мубандже
29
Колкер
24
33
Цавеллас
10
Кутлу
6
Сиопис
11
Давидсон
9
Бакасетас
15
Бабакар
7
Караджа
3-3-4
25
Эзбир
15
Хафез
29
Чебаке
15
Хадебе
19
55
Ндайшими
70
9
7
17
26
6
Сиопис
48
Учан
48
Учан
6
Сиопис
15
Бабакар
9
Пектемек
9
Пектемек
15
Бабакар
17
11
Топалли
11
Топалли
17
7
18
Явру
18
Явру
7
19
7
Фофана
7
Фофана
19
70
30
Тетти
30
Тетти
70
Остались в запасе
Аланьяспор
Йени Малатьяспор
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
28
Адам Барейро
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
13
Кагри Гюней
ВР
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Wallace
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
30
Ahmed Ildiz
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
28
Адам Барейро
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
13
Кагри Гюней
ВР
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Остались в запасе
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Wallace
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
30
Ahmed Ildiz
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Аланьяспор - Йени Малатьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Йени Малатьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+