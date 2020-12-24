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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Антальяспор
Ризеспор - Антальяспор: обзор матча 24 декабря 2020
Ризеспор
24.12.2020, четверг, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Антальяспор
7'
Y. Pehlivan
59'
М. Шкода
61'
L. Podolski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Антальяспор
Замена
С. Ай
️️️️
Y. Pehlivan
90'
+3
85'
Замена
D. Orgill
️️️️
А. Яхович
Замена
G. Donsah
️️️️
Ф. Байано
82'
81'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Фреди
Замена
О. Булут
️️️️
F.
81'
Желтая карточка
Д. Эрдоган
76'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Т. Торун
71'
71'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Амилтон
61'
ГОЛ! 2:1!
L. Podolski
Пас отдал
Н. Шахин
ГОЛ! 2:0!
М. Шкода
Пас отдал
Б. Самудио
59'
46'
Замена
А. Яхович
️️️️
Э. Албайрак
Замена
Б. Самудио
️️️️
К. Михаляк
46'
45'
Желтая карточка
В. Сары
Желтая карточка
Ф. Байано
41'
11'
Желтая карточка
Амилтон
Желтая карточка
Т. Торун
11'
ГОЛ! 1:0!
Y. Pehlivan
Пас отдал
М. Шкода
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
11
Fernando
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
16
Фреди
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
23
Амилтон
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
3-2-2-3
23
Аккан
3
Тальби
55
0
5
Мерья
12
Кейбаши
27
Байано
8
Торун
7
Шкода
77
Михаляк
11
3-2-5
25
Боффин
7
Балчи
5
Налдо
89
Сары
6
Албайрак
30
Кудряшов
16
Фреди
23
Амилтон
8
Шахин
10
10
27
Байано
30
30
27
Байано
0
5
Ай
5
Ай
0
11
6
Булут
6
Булут
11
8
Торун
21
Эрдоган
21
Эрдоган
8
Торун
77
Михаляк
81
Самудио
81
Самудио
77
Михаляк
23
Амилтон
17
Байракдар
17
Байракдар
23
Амилтон
16
Фреди
88
Езмерт
88
Езмерт
16
Фреди
Яхович
12
12
Яхович
6
Албайрак
18
Яхович
18
Яхович
6
Албайрак
Остались в запасе
Ризеспор
Антальяспор
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
Главный тренер
Хикмет Караман
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
Остались в запасе
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Ризеспор - Антальяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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