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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Сивасспор
Коньяспор - Сивасспор: обзор матча 21 декабря 2020
Коньяспор
21.12.2020, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Сивасспор
60'
Ф. Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Сивасспор
89'
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
М. Градель
Замена
Э. Дачи
️️️️
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
83'
Замена
А. Демирбаг
️️️️
U. Demirok
82'
76'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
О. Кайоде
76'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Э. Йесилюрт
69'
Желтая карточка
Ф. Файр
60'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Файр
Пас отдал
Э. Йесилюрт
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
А. Улудаг
58'
Замена
А. Улудаг
️️️️
F. Miya
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
86
Izzet Karaboga
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
3-2-4-1
23
Сехич
89
Скубич
15
12
Гильерме
6
Джалик
42
Бартакжи
8
Хаджиахметович
21
6
27
Милошевич
42
Саинер
3-5-2
30
Самасса
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
87
Гойано
37
Арслан
10
Градель
76
Файр
6
Клаудемир
6
Ялчин
17
Йесилюрт
80
Кайоде
15
4
Демирбаг
4
Демирбаг
15
21
3
Улудаг
3
Улудаг
21
Улудаг
27
Шенгелия
27
Шенгелия
Улудаг
6
22
Дачи
22
Дачи
6
10
Градель
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
10
Градель
17
Йесилюрт
7
Озтекин
7
Озтекин
17
Йесилюрт
80
Кайоде
9
Ятабаре
9
Ятабаре
80
Кайоде
Остались в запасе
Коньяспор
Сивасспор
48
Emre Pehlivan
ЦФ
86
Izzet Karaboga
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
34
Eray Birnican
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
7
Хорхе Феликс
ЦФ
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
48
Emre Pehlivan
ЦФ
86
Izzet Karaboga
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
34
Eray Birnican
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Коньяспор - Сивасспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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