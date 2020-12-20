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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Анкарагюджю
Генчлербирлиги - Анкарагюджю: обзор матча 20 декабря 2020
Генчлербирлиги
20.12.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Анкарагюджю
58'
Б. Эздемир
74'
С. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Анкарагюджю
Красная карточка
S. Gokhan Altiparmak
90'
+6
90'
+3
Замена
О. Джинар
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
S. Gokhan Altiparmak
️️️️
Д. Кандеяш
90'
+3
85'
Замена
Л. Аджич
️️️️
Э. Гюрал
Замена
D. Furman
️️️️
M. Yildirim
83'
Замена
Д. Сио
️️️️
B. Stancu
83'
74'
ГОЛ! 1:1!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
Э. Гюрал
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
S. Yilmaz
71'
66'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Э. Чекичи
66'
Замена
Д. Лукасик
️️️️
А. Тюран
ГОЛ! 1:0!
Б. Эздемир
Пас отдал
M. Yildirim
58'
Желтая карточка
Р. Пирис
49'
46'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Э. Айгерен
41'
Желтая карточка
З. Шарлия
Желтая карточка
S. Yilmaz
41'
Желтая карточка
M. Yildirim
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
13
Джованни Сио
ЦП
66
Ulusoy Mert Kabasakal
ЦФ
28
Baran Basyigit
ЦФ
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
16
Batuhan Ucan
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Анкарагюджю
66
Мерт Топуз
ВР
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
4-5-1
15
Нордфельдт
39
4
Кызылдаг
11
Пехливан
27
Артан
21
Кандеяш
8
17
3
Эздемир
26
Пирис
9
3-2-3-2
30
Фридрих
8
Пинту
31
Шарлия
70
Кициу
4
Дикмен
89
Тюран
6
Канкая
12
Лобжанидзе
17
Айгерен
8
Чекичи
77
Гюрал
8
7
7
8
9
13
Сио
13
Сио
9
21
Кандеяш
26
26
21
Кандеяш
17
11
11
17
77
Гюрал
9
Аджич
9
Аджич
77
Гюрал
12
Лобжанидзе
10
Джинар
10
Джинар
12
Лобжанидзе
89
Тюран
23
Лукасик
23
Лукасик
89
Тюран
17
Айгерен
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
17
Айгерен
8
Чекичи
19
Бервен
19
Бервен
8
Чекичи
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Анкарагюджю
66
Ulusoy Mert Kabasakal
ЦФ
28
Baran Basyigit
ЦФ
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
16
Batuhan Ucan
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
Главный тренер
Метин Диядин
66
Мерт Топуз
ВР
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
66
Ulusoy Mert Kabasakal
ЦФ
28
Baran Basyigit
ЦФ
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
16
Batuhan Ucan
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
Остались в запасе
66
Мерт Топуз
ВР
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Генчлербирлиги - Анкарагюджю
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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