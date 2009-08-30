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Эвертон - Уиган Атлетик
Эвертон - Уиган Атлетик: обзор матча 30 августа 2009
Эвертон
30.08.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
62'
Л. Саа
90'
Л. Бэйнс (П)
57'
П. Шарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Уиган Атлетик
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Бэйнс
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
С. Пиенаар
Желтая карточка
П. Шарнер
Замена
С. Синклейр
️️️️
У. Родальега
Замена
Жо
️️️️
Л. Саа
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
Замена
В. Чо
️️️️
Х. Томас
Замена
М. Феллайни
️️️️
Л. Осман
ГОЛ! 1:1!
Л. Саа
Желтая карточка
Л. Осман
ГОЛ! 0:1!
П. Шарнер
Желтая карточка
Х. Томас
Желтая карточка
Э. Бойс
Замена
Д. Скотланд
️️️️
М. Диаме
Желтая карточка
М. Мелхиот
19'
Желтая карточка
М. Диаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
21
Жо
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Уиган Атлетик
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
6
Вон-Хе Чо
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
3-2-4-1
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
2
Йобо
3
Бэйнс
18
Невилл
20
Пиенаар
17
Кэхилл
6
Родуэлл
21
Осман
28
Саа
3-2-4-1
12
Поллит
20
Шарнер
19
Брамбл
3
Фигероа
25
Мелхиот
17
Бойс
6
Томас
17
Диаме
16
Гомес
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
20
Пиенаар
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
20
Пиенаар
21
Осман
25
Феллайни
25
Феллайни
21
Осман
28
Саа
21
Жо
21
Жо
28
Саа
23
Родальега
7
Синклейр
7
Синклейр
23
Родальега
6
Томас
6
Чо
6
Чо
6
Томас
17
Диаме
9
Скотланд
9
Скотланд
17
Диаме
Остались в запасе
Эвертон
Уиган Атлетик
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Эвертон - Уиган Атлетик
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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