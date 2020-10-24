Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Антальяспор
Истанбул Башакшехир - Антальяспор: обзор матча 24 октября 2020
Истанбул Башакшехир
24.10.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 6 тур
5 : 1
Завершен
Антальяспор
11'
Э. Вишча (П)
23'
Э. Вишча
27'
И. Кахведжи
35'
Э. Кривелли
84'
Жулиано
14'
L. Podolski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Антальяспор
ГОЛ! 5:1!
Жулиано
84'
76'
Замена
O. Imeri
️️️️
В. Сары
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
М. Текдемир
71'
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
Б. Болинголи
62'
Замена
Жулиано
️️️️
Д. Тюрук
62'
61'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
D. Orgill
61'
Замена
А. Яхович
️️️️
L. Podolski
Замена
Б. Озкан
️️️️
Рафаэл
46'
Замена
К. Понк
️️️️
М. Шкртел
46'
42'
Красная карточка
Амилтон
ГОЛ! 4:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
Д. Ба
35'
ГОЛ! 3:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
Э. Вишча
27'
ГОЛ! 2:1!
Э. Вишча
23'
Пенальти не реализован!
Э. Вишча
23'
14'
ГОЛ! 1:1!
L. Podolski
Пас отдал
М. Йылмаз
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Вишча
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
23
Амилтон
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
3-2-2-1-2
34
Гюнок
37
Шкртел
24
Епуряну
21
Текдемир
5
Болинголи
2
Рафаэл
17
Кахведжи
9
Тюрук
10
Вишча
19
Ба
27
Кривелли
3-2-3-1
25
Боффин
5
Налдо
89
Сары
2
27
Йылмаз
30
Кудряшов
23
Амилтон
8
Шахин
10
12
5
Болинголи
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
5
Болинголи
37
Шкртел
26
Понк
26
Понк
37
Шкртел
2
Рафаэл
19
Озкан
19
Озкан
2
Рафаэл
9
Тюрук
20
Жулиано
20
Жулиано
9
Тюрук
21
Текдемир
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
21
Текдемир
12
17
Байракдар
17
Байракдар
12
89
Сары
11
11
89
Сары
10
18
Яхович
18
Яхович
10
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
13
Догукан Эзкан
ВР
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Антальяспор
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+