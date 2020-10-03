Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Карагюмрюк
Фенербахче - Карагюмрюк: обзор матча 03 октября 2020
Фенербахче
03.10.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Карагюмрюк
24'
М. Саматта
67'
М. Саматта
77'
Э. Сабо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Карагюмрюк
90'
+4
Желтая карточка
Д. Дурмаз
87'
Пенальти не реализован!
Э. Сабо
Вторая желтая
М. Лемос
85'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
М. Саматта
84'
82'
Замена
Э. Алпарслан
️️️️
Ю. Балковец
Желтая карточка
М. Лемос
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Сабо
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Х. Соса
74'
74'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
74'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
E. Lichaj
ГОЛ! 2:0!
М. Саматта
Пас отдал
Х. Соса
67'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
М. Тиам
59'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
О. Туфан
58'
58'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Я. Салибу
58'
Замена
A. Chahechouhe
️️️️
Б. Дарри
54'
Желтая карточка
Я. Салибу
ГОЛ! 1:0!
М. Саматта
Пас отдал
Д. Эркин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
2
Eric Lichaj
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
4-1-3-2
1
Баиндыр
3
Лемос
32
Тиссеран
88
Эркин
77
Генюл
14
Густаво
11
Туфан
7
Соса
9
Тиам
38
Саматта
30
Валенсия
4-2-2-2
2
Вивиано
3
Роко
2
29
Балковец
87
Жуканович
6
Билья
52
Сабо
18
Ндао
11
Дарри
93
Салибу
9
Собич
7
Соса
38
Чигерчи
38
Чигерчи
7
Соса
9
Тиам
11
Гюмюш
11
Гюмюш
9
Тиам
11
Туфан
8
Яндас
8
Яндас
11
Туфан
38
Саматта
9
9
38
Саматта
2
28
Дживелек
28
Дживелек
2
29
Балковец
60
Алпарслан
60
Алпарслан
29
Балковец
11
Дарри
92
92
11
Дарри
93
Салибу
10
Дурмаз
10
Дурмаз
93
Салибу
9
Собич
9
9
9
Собич
Остались в запасе
Фенербахче
Карагюмрюк
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
4
Корай Алтинай
ЦП
22
Фатих Курукук
ЦЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
Остались в запасе
4
Корай Алтинай
ЦП
22
Фатих Курукук
ЦЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Фенербахче - Карагюмрюк
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Карагюмрюк
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+