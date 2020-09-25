Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир: обзор матча 25 сентября 2020
Карагюмрюк
25.09.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
47'
Э. Роко
90'
Э. Сабо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
К. Алтинай
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
Э. Сабо
90'
Замена
К. Алтинай
️️️️
Р. Дживелек
89'
84'
Замена
М. Каан Демир
️️️️
Д. Ба
82'
Вторая желтая
И. Кахведжи
Замена
A. Chahechouhe
️️️️
Б. Дарри
80'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
M. ErdinÃ§
73'
72'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Э. Вишча
68'
Желтая карточка
И. Кахведжи
62'
Замена
Б. Озкан
️️️️
К. Понк
ГОЛ! 1:0!
Э. Роко
Пас отдал
M. ErdinÃ§
47'
46'
Замена
М. Топал
️️️️
К. Фрей
46'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
М. Текдемир
29'
Желтая карточка
К. Фрей
Желтая карточка
Л. Билья
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
2
Eric Lichaj
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
52
Эрик Сабо
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
93
Aykut Özer
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
89
Энес Каракуш
ЦФ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
97
Alican Özfesli
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-2-3-1
2
Вивиано
29
Балковец
3
Роко
2
87
Жуканович
52
Сабо
6
Билья
11
Дарри
18
Ндао
28
Дживелек
9
3-2-2-1-2
34
Гюнок
24
Епуряну
26
Понк
80
Кайсара
21
Текдемир
33
Али Калдырым
17
Кахведжи
11
Фрей
10
Вишча
19
Ба
27
Кривелли
28
Дживелек
4
Алтинай
4
Алтинай
28
Дживелек
9
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
9
11
Дарри
92
92
11
Дарри
19
Ба
70
Демир
70
Демир
19
Ба
10
Вишча
9
Алексич
9
Алексич
10
Вишча
11
Фрей
5
Топал
5
Топал
11
Фрей
26
Понк
19
Озкан
19
Озкан
26
Понк
21
Текдемир
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
21
Текдемир
Остались в запасе
Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
14
Efe Tatli
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
89
Энес Каракуш
ЦФ
97
Alican Özfesli
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
14
Efe Tatli
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Остались в запасе
89
Энес Каракуш
ЦФ
97
Alican Özfesli
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+