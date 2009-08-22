Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Блэкберн
Сандерленд - Блэкберн: обзор матча 22 августа 2009
Сандерленд
22.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
32'
К. Джонс
53'
К. Джонс
21'
Г. Живе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Блэкберн
Желтая карточка
Д. МакКартни
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Бент
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Б. МакКарти
️️️️
Э. Диуф
Замена
Н. Носуорти
️️️️
Д. МакКартни
ГОЛ! 2:1!
К. Джонс
Замена
М. Ольссон
️️️️
Р. Нельсен
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
ГОЛ! 0:1!
Г. Живе
14'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Ф. Ди Санто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
3-2-2-2
13
Фулоп
4
Коллинс
27
Цана
35
Фердинанд
3
МакКартни
27
Бардсли
6
Каттермол
10
Мальбранк
10
Бент
9
Джонс
4-3-3
17
Робинсон
2
Якобсен
17
Нельсен
4
Самба
28
Живе
15
Н'Зонзи
42
Эндрюс
8
Педерсен
21
Диуф
33
Робертс
9
Ди Санто
3
МакКартни
33
Носуорти
33
Носуорти
3
МакКартни
10
Мальбранк
14
Хендерсон
14
Хендерсон
10
Мальбранк
10
Бент
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Бент
17
Нельсен
13
Ольссон
13
Ольссон
17
Нельсен
9
Ди Санто
9
Калинич
9
Калинич
9
Ди Санто
21
Диуф
0
МакКарти
0
МакКарти
21
Диуф
Остались в запасе
Сандерленд
Блэкберн
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
11
Энди Рид
ЛП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
12
Джейсон Браун
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
11
Энди Рид
ЛП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Сандерленд - Блэкберн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Блэкберн
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+