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Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
Уиган Атлетик - Вулверхэмптон: обзор матча 18 августа 2009
Уиган Атлетик
18.08.2009, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
6'
Э. Кеох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Д. Эдвардс
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Кеох
Желтая карточка
Р. Стирмен
Замена
Э. Сурман
️️️️
Г. Халфорд
Замена
Д. Скотланд
️️️️
М. Браун
Замена
С. Синклейр
️️️️
Д. Кумас
Желтая карточка
Э. Кеох
Замена
Д. Джонс
️️️️
Н. Мильяш
ГОЛ! 0:1!
Э. Кеох
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
42
Джеймс Спрей
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-5-1
43
Киркленд
19
Брамбл
20
Шарнер
3
Фигероа
25
Мелхиот
19
Кумас
16
Гомес
6
Томас
17
Браун
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
4-5-1
13
Хеннесси
28
Мансьенн
6
Крэддок
19
Стирмен
45
Халфорд
16
Эдвардс
20
Хенри
10
Мильяш
3
Уорд
16
Джарвис
38
Кеох
19
Кумас
7
Синклейр
7
Синклейр
19
Кумас
17
Браун
9
Скотланд
9
Скотланд
17
Браун
10
Мильяш
3
Джонс
3
Джонс
10
Мильяш
45
Халфорд
16
Сурман
16
Сурман
45
Халфорд
38
Кеох
19
Воукс
19
Воукс
38
Кеох
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вулверхэмптон
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
42
Джеймс Спрей
ЦФ
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Остались в запасе
42
Джеймс Спрей
ЦФ
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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