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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Валенсия
Гранада - Валенсия: обзор матча 30 декабря 2020
Гранада
30.12.2020, среда, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
45+3'
Р. Кенеди
88'
Х. Молина
36'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Валенсия
Желтая карточка
М. Гоналон
90'
+6
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Л. Суарес
90'
ГОЛ! 2:1!
Х. Молина
Пас отдал
А. Соро
88'
87'
Замена
К. Куандреди
️️️️
В. Эскердо
Красная карточка
Д. Дуарте
76'
76'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Черышев
Замена
А. Соро
️️️️
А. Пуэртас
74'
Замена
Куини
️️️️
Д. Фулкье
74'
73'
Красная карточка
Г. Гедеш
Желтая карточка
А. Пуэртас
72'
70'
Вторая желтая
Джейсон
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Сольдадо
68'
66'
Замена
М. Вальехо
️️️️
К. Гамейро
48'
Желтая карточка
Э. Мангала
ГОЛ! 1:1!
Р. Кенеди
45'
+3
Желтая карточка
Я. Эррера
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Д. Черышев
33'
Желтая карточка
Д. Васс
Желтая карточка
Д. Фулкье
16'
9'
Желтая карточка
Джейсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Валенсия
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
20
Фулкье
25
Гоналон
21
Эррера
29
Кенеди
7
Пуэртас
9
Сольдадо
97
Суарес
3-3-3-1
1
Хауме
5
Мангала
4
Дьякаби
14
Гайя
10
Васс
7
Солер
22
Эскердо
23
Джейсон
11
Гедеш
90
Черышев
9
Гамейро
7
Пуэртас
29
Соро
29
Соро
7
Пуэртас
97
Суарес
24
Вальехо
24
Вальехо
97
Суарес
20
Фулкье
17
Куини
17
Куини
20
Фулкье
9
Сольдадо
19
Молина
19
Молина
9
Сольдадо
22
Эскердо
88
Куандреди
88
Куандреди
22
Эскердо
90
Черышев
80
Муса
80
Муса
90
Черышев
9
Гамейро
21
Вальехо
21
Вальехо
9
Гамейро
Остались в запасе
Гранада
Валенсия
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
11
Алекс Санчес
ЛВ
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Тьерри Корреа
ПЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
Остались в запасе
11
Алекс Санчес
ЛВ
35
Унай Эчебаррия
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Тьерри Корреа
ПЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Гранада - Валенсия
4
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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