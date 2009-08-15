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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Уиган Атлетик
Астон Вилла - Уиган Атлетик: обзор матча 15 августа 2009
Астон Вилла
15.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
31'
У. Родальега
56'
Д. Кумас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Уиган Атлетик
Замена
Д. Скотланд
️️️️
У. Родальега
Замена
В. Чо
️️️️
Д. Кумас
Желтая карточка
Э. Янг
Желтая карточка
М. Фигероа
Желтая карточка
Т. Брамбл
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Х. Бейе
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Ф. Делф
ГОЛ! 0:2!
Д. Кумас
Желтая карточка
Ф. Делф
ГОЛ! 0:1!
У. Родальега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Вон-Хе Чо
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
3
Шори
33
Дэйвис
3
Куэльяр
15
Янг
41
Бейе
20
Милнер
18
Делф
19
Петров
11
Агбонлахор
19
Хески
4-5-1
43
Киркленд
25
Мелхиот
3
Фигероа
20
Шарнер
19
Брамбл
19
Кумас
6
Томас
17
Браун
28
Н'Зогбиа
16
Гомес
23
Родальега
18
Делф
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
18
Делф
41
Бейе
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
41
Бейе
11
Агбонлахор
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
11
Агбонлахор
28
Н'Зогбиа
7
Синклейр
7
Синклейр
28
Н'Зогбиа
19
Кумас
6
Чо
6
Чо
19
Кумас
23
Родальега
9
Скотланд
9
Скотланд
23
Родальега
Остались в запасе
Астон Вилла
Уиган Атлетик
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Астон Вилла - Уиган Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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