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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 17 октября 2020
Хетафе
17.10.2020, суббота, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
56'
Х. Мата (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
90'
+7
Желтая карточка
С. Дест
Желтая карточка
М. Оливера
90'
+3
Замена
Д. Тимор
️️️️
К. Эрнандес
89'
87'
Замена
Р. Пуч
️️️️
С. Роберто
80'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Ф. де Йонг
80'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
А. Ньом
73'
Замена
Э. Унал
️️️️
Х. Мата
71'
62'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Педри
62'
Замена
А. Фати
️️️️
У. Дембеле
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мата
56'
41'
Желтая карточка
С. Роберто
Желтая карточка
Э. Кабако
28'
Желтая карточка
Х. Мата
27'
24'
Желтая карточка
Ж. Пике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
23
Кабако
17
Кукурелья
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
9
Эрнандес
17
Мата
3-1-3-2-1
33
Нето
8
Дест
3
Пике
2
Лангле
5
Бускетс
8
Педри
6
Роберто
21
де Йонг
10
Месси
10
Дембеле
7
Гризманн
9
Эрнандес
24
Тимор
24
Тимор
9
Эрнандес
17
Мата
20
Унал
20
Унал
17
Мата
10
Дембеле
31
Фати
31
Фати
10
Дембеле
8
Педри
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Педри
6
Роберто
10
Пуч
10
Пуч
6
Роберто
7
Гризманн
7
Тринкау
7
Тринкау
7
Гризманн
21
де Йонг
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
21
де Йонг
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Хетафе - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
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