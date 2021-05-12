Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Фамаликан
Витория Гимараеш - Фамаликан: обзор матча 12 мая 2021
Витория Гимараеш
12.05.2021, среда, 22:15
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 2
Завершен
Фамаликан
6'
Б. Дуарте
21'
Б. Краев
85'
Э. Тавареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Фамаликан
Желтая карточка
R. Quaresma
90'
+2
88'
Замена
Риччели
️️️️
А. Гедеш
85'
ГОЛ! 1:2!
Э. Тавареш
Пас отдал
Р. Винагре
Замена
R. Quaresma
️️️️
Б. Дуарте
80'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
S.
80'
Замена
М. Луиш
️️️️
А. Андре
77'
75'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Диаш
75'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
М. Угарте
Желтая карточка
А. Андре
69'
69'
Желтая карточка
И. Родригес
Желтая карточка
Пепелу
68'
66'
Желтая карточка
М. Угарте
65'
Замена
И. Хайме
️️️️
Б. Краев
60'
Желтая карточка
Д. Кейруш
Замена
М. Эдвардс
️️️️
R. Lameiras
60'
Замена
Э. Са
️️️️
А. Алмейда
60'
35'
Желтая карточка
С. Бабич
21'
ГОЛ! 1:1!
Б. Краев
Пас отдал
А. Гедеш
ГОЛ! 1:0!
Б. Дуарте
Пас отдал
R. Lameiras
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
18
Пепелу
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
88
Пепе
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Риччели
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
4-4-2
14
Варела
13
Амару
44
17
77
Сако
21
Андре Андре
10
8
Алмейда
18
Пепелу
19
Дуарте
10
Рочинья
4-1-2-1-2
1
Жуниор
6
Бабич
5
Кейруш
7
19
Винагре
5
Угарте
88
Пепе
23
Краев
23
Диаш
7
Родригес
15
Гедеш
8
Алмейда
28
Са
28
Са
8
Алмейда
10
10
Эдвардс
10
Эдвардс
10
19
Дуарте
17
17
19
Дуарте
21
Андре Андре
90
Луиш
90
Луиш
21
Андре Андре
17
19
Эступиньян
19
Эступиньян
17
23
Краев
24
Хайме
24
Хайме
23
Краев
15
Гедеш
5
Риччели
5
Риччели
15
Гедеш
5
Угарте
12
Ассунсао
12
Ассунсао
5
Угарте
23
Диаш
19
Тавареш
19
Тавареш
23
Диаш
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Фамаликан
17
Николя Жанвье
ЦП
24
Зие Уаттара
ПЗ
91
Джонатан
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
80
João Neto
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
17
Николя Жанвье
ЦП
24
Зие Уаттара
ПЗ
91
Джонатан
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
Остались в запасе
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
80
João Neto
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Витория Гимараеш - Фамаликан
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+