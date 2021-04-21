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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Боавишта
Брага - Боавишта: обзор матча 21 апреля 2021
Брага
21.04.2021, среда, 21:00
Португалия. Примейра, 28 тур
2 : 1
Завершен
Боавишта
39'
Франсержио
82'
А. Шпорар
28'
С. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Боавишта
Замена
Л. Пиазон
️️️️
А. Руис
89'
Замена
А. Орта
️️️️
Н. Гайтан
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Шпорар
82'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
А. Каштру
75'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Галено
75'
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
75'
74'
Замена
Р. Каннон
️️️️
Натан
63'
Желтая карточка
А. Элис
62'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Шоу
62'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
С. Перес
47'
Желтая карточка
Л. Жардим
46'
Замена
А. Гомес
️️️️
Ю. Нжийе
41'
Желтая карточка
С. Перес
ГОЛ! 1:1!
Франсержио
Пас отдал
Н. Гайтан
39'
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
14
Шоу
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
7
Густаво Сауэр
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
6
Jesús Gómez
ЦФ
44
Kuku Fidelis
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
4-2-3-1
1
Матеус
3
Тормена
34
Силва
6
Секейра
47
Эшгайю
15
Франсержио
10
Гайтан
13
Галено
8
Каштру
21
Орта
9
Руис
3-2-3-1-1
1
Жардим
12
Поросо
23
Рами
15
Авазим
23
Натан
25
Амаш
24
Перес
14
Шоу
27
Паула
17
Элис
10
Нжийе
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
10
Гайтан
6
Орта
6
Орта
10
Гайтан
8
Каштру
7
Новейш
7
Новейш
8
Каштру
9
Руис
12
Пиазон
12
Пиазон
9
Руис
13
Галено
99
Шпорар
99
Шпорар
13
Галено
23
Натан
4
Каннон
4
Каннон
23
Натан
24
Перес
7
Сауэр
7
Сауэр
24
Перес
14
Шоу
10
Сантуш
10
Сантуш
14
Шоу
10
Нжийе
7
Гомес
7
Гомес
10
Нжийе
Остались в запасе
Брага
Боавишта
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
6
Jesús Gómez
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
44
Kuku Fidelis
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
Остались в запасе
6
Jesús Gómez
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
44
Kuku Fidelis
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Брага - Боавишта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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