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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Бенфика
Портимоненси - Бенфика: обзор матча 22 апреля 2021
Портимоненси
22.04.2021, четверг, 21:00
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 5
Завершен
Бенфика
43'
Бету
45+2'
Пицци
50'
Д. Нуньес
64'
Х. Сеферович
73'
Х. Сеферович
90+4'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Бенфика
90'
+4
ГОЛ! 1:5!
Эвертон
90'
+2
Замена
Шикинью
️️️️
Пицци
89'
Замена
Педриньо
️️️️
Х. Сеферович
81'
Замена
Жилберто
️️️️
Д. Гонсалвеш
81'
Замена
Эвертон
️️️️
Рафа
78'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Замена
H.
️️️️
Ф. Муфи
76'
73'
ГОЛ! 1:4!
Х. Сеферович
Пас отдал
А. Гримальдо
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
72'
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
В. Роша
69'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
J. Salmani
69'
64'
ГОЛ! 1:3!
Х. Сеферович
Пас отдал
Д. Гонсалвеш
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. Нуньес
Пас отдал
А. Таарабт
Замена
L. Tagliapietra
️️️️
F.
46'
46'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Габриэл
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Пицци
Пас отдал
А. Гримальдо
ГОЛ! 1:0!
Бету
Пас отдал
А. Боа Морте
43'
6'
Желтая карточка
Габриэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
5
Mauricio
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
12
Жилберто
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
4-2-4
94
Самуэл
36
Поссиньоло
5
Канде
4
Роша
18
Муфи
10
Боа Морте
13
Денер
5
23
Бету
9
29
4-2-2-2
23
Лейте
4
Вериссимо
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
18
Габриэл
49
Таарабт
7
Гонсалвеш
21
Пицци
27
Рафа
9
Сеферович
4
Роша
10
10
4
Роша
18
Муфи
0
0
18
Муфи
9
3
3
9
29
31
Поа
31
Поа
29
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
18
Габриэл
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Габриэл
9
Сеферович
10
Педриньо
10
Педриньо
9
Сеферович
21
Пицци
22
Шикинью
22
Шикинью
21
Пицци
27
Рафа
7
Эвертон
7
Эвертон
27
Рафа
Остались в запасе
Портимоненси
Бенфика
7
Эвертон
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
АП
1
Ricardo Ferreira
ВР
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
7
Эвертон
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
АП
1
Ricardo Ferreira
ВР
9
Bruno Moreira
ЦФ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Портимоненси - Бенфика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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