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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Спортинг
Фаренсе - Спортинг: обзор матча 16 апреля 2021
Фаренсе
16.04.2021, пятница, 23:00
Португалия. Примейра, 27 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
35'
П. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Спортинг
Желтая карточка
Р. Галд
90'
+3
86'
Желтая карточка
А. Адан
83'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Паулинью
82'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Д. Браганца
Замена
M. Bandarra
️️️️
Д. Лукка
78'
71'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Ж. Мариу
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Б. Ауашерия
64'
40'
Желтая карточка
М. Рейс
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Гонсалвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
22
Beto
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
25
Райан Галд
АП
40
Eduardo Mancha
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
13
Бура
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
77
Alvarinho
ЦФ
25
André Pinto
ЦФ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
2-2-2-1-3
22
12
15
Тавареш
30
Абнер
6
Удрхири
47
Лукка
20
Ауашерия
25
Галд
7
9
40
3-3-2-1
1
Адан
2
Рейс
4
Коатес
21
Браганца
23
Порро
6
Палинья
25
Мендеш
23
Мариу
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
47
Лукка
17
17
47
Лукка
20
Ауашерия
11
Мансилья
11
Мансилья
20
Ауашерия
26
Паулинью
8
Томаш
8
Томаш
26
Паулинью
23
Мариу
27
Нуньес
27
Нуньес
23
Мариу
21
Браганца
11
Сантуш
11
Сантуш
21
Браганца
Остались в запасе
Фаренсе
Спортинг
1
Уго Маркеш
ВР
77
Alvarinho
ЦФ
25
André Pinto
ЦФ
13
Бура
ОП
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
7
Hugo Seco
ЦФ
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Табата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
77
Alvarinho
ЦФ
25
André Pinto
ЦФ
13
Бура
ОП
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
7
Hugo Seco
ЦФ
Остались в запасе
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Табата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Фаренсе - Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
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