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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Портимоненси
Фамаликан - Портимоненси: обзор матча 18 апреля 2021
Фамаликан
18.04.2021, воскресенье, 17:00
Португалия. Примейра, 27 тур
0 : 1
Завершен
Портимоненси
45+4'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Портимоненси
90'
+7
Желтая карточка
L. Tagliapietra
Желтая карточка
D. Figueiras
90'
90'
Замена
H.
️️️️
Бету
90'
Замена
F.
️️️️
K. Anzai
Замена
Б. Краев
️️️️
Пепе
85'
81'
Замена
L. Tagliapietra
️️️️
Эвертон
78'
Желтая карточка
K. Anzai
Замена
J. Neto
️️️️
М. Угарте
75'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
Р. Винагре
75'
72'
Желтая карточка
Эвертон
Замена
А. Гедеш
️️️️
Г. Ассунсао
64'
Замена
J. Robert
️️️️
И. Хайме
64'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Бету
Пас отдал
K. Anzai
42'
Желтая карточка
П. Са
13'
Замена
П. Са
️️️️
В. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
88
Пепе
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
5
Mauricio
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
20
Luquinha
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Жуниор
19
Винагре
5
Кейруш
7
3
Вильям
5
Угарте
88
Пепе
12
Ассунсао
23
Диаш
24
Хайме
33
Силва
3-2-3-2
94
Самуэл
36
Поссиньоло
2
4
Роша
18
Муфи
5
Канде
7
Эвертон
10
Боа Морте
13
Денер
23
Бету
5
19
Винагре
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
19
Винагре
12
Ассунсао
15
Гедеш
15
Гедеш
12
Ассунсао
24
Хайме
50
50
24
Хайме
88
Пепе
23
Краев
23
Краев
88
Пепе
5
Угарте
80
80
5
Угарте
2
9
9
2
7
Эвертон
3
3
7
Эвертон
23
Бету
0
0
23
Бету
4
Роша
21
Са
21
Са
4
Роша
Остались в запасе
Фамаликан
Портимоненси
2
Дани Морер
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
1
Вана Алвес
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
АП
1
Ricardo Ferreira
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
2
Дани Морер
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
1
Вана Алвес
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
Остались в запасе
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
АП
1
Ricardo Ferreira
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Фамаликан - Портимоненси
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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