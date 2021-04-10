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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Риу Аве
Боавишта - Риу Аве: обзор матча 10 апреля 2021
Боавишта
10.04.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 26 тур
3 : 3
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
8
Tarantini
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
23
Натан
ПЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
14
Шоу
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Риу Аве
21
Тони Боревкович
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
LÃ©o
ЦФ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
4-3-1-1
1
Жардим
25
Амаш
15
Авазим
4
Каннон
23
Рами
24
Перес
27
Паула
7
Сауэр
17
Элис
10
Нжийе
3-2-3-2
1
24
Амарал
20
Монте
33
Сантос
12
Пинту
6
Гуга
25
Пеле
8
12
Жеральдеш
10
Дала
20
Карлос Манэ
Остались в запасе
Боавишта
Риу Аве
6
Jesús Gómez
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
23
Натан
ПЗ
1
Рафаэль Бракали
ВР
24
Tomás Reymão
ЦП
14
Шоу
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
22
LÃ©o
ЦФ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
6
Jesús Gómez
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
23
Натан
ПЗ
1
Рафаэль Бракали
ВР
24
Tomás Reymão
ЦП
14
Шоу
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Боавишта - Риу Аве
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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Риу Аве
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1
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2
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2025.05.10 18:27
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3 марта
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30 января
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2025.09.24 10:19
3
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