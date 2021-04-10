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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Порту
Тондела - Порту: обзор матча 10 апреля 2021
Тондела
10.04.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 2
Завершен
Порту
19'
Т. Мартинес
83'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Порту
Желтая карточка
E. Martínez
88'
85'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Х. Корона
85'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Отавио
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Тареми
Замена
E. Martínez
️️️️
С. Агра
83'
Замена
С. Анне
️️️️
R. Barbosa
78'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
B.
78'
73'
Замена
М. Тареми
️️️️
Эванилсон
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Х. Грау
67'
Замена
J. Jaquite
️️️️
Р. Олабе
67'
67'
Замена
С. Оливейра
️️️️
М. Урибе
67'
Замена
Л. Диас
️️️️
Т. Мартинес
60'
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
B.
58'
Желтая карточка
Х. Грау
39'
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мартинес
Пас отдал
Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
4-3-3
88
3
Медиуб
2
34
20
Феррейра
16
Олабе
16
Грау
8
Педру
10
9
Гонсалес
7
Агра
4-2-2-2
1
Маркесин
13
Манафа
3
Пепе
2
Лейте
12
Сануси
8
Урибе
8
Груйич
17
Корона
25
Отавио
9
Эванилсон
11
Мартинес
7
Агра
21
21
7
Агра
2
18
Арканджо
18
Арканджо
2
10
11
Анне
11
Анне
10
16
Олабе
5
5
16
Олабе
16
Грау
7
Мурильо
7
Мурильо
16
Грау
11
Мартинес
14
Диас
14
Диас
11
Мартинес
17
Корона
7
Консейсау
7
Консейсау
17
Корона
8
Урибе
27
Оливейра
27
Оливейра
8
Урибе
25
Отавио
20
Виейра
20
Виейра
25
Отавио
9
Эванилсон
9
Тареми
9
Тареми
9
Эванилсон
Остались в запасе
Тондела
Порту
30
Бабакар Ниасс
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
14
Клаудио Рамос
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
Остались в запасе
91
Мусса Марега
ПВ
14
Клаудио Рамос
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Тондела - Порту
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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