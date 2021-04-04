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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Тондела
Витория Гимараеш - Тондела: обзор матча 04 апреля 2021
Витория Гимараеш
04.04.2021, воскресенье, 19:30
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 2
Завершен
Тондела
39'
О. Эступиньян
27'
М. Гонсалес
76'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Тондела
90'
+2
Замена
E. Martínez
️️️️
R. Alves
90'
+2
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Д. Мурильо
86'
Замена
Т. Алмейда
️️️️
B.
85'
Замена
П. Аугусто
️️️️
R. Barbosa
Желтая карточка
J. Fernandes
80'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
R. Lameiras
77'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
А. Алмейда
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
М. Гонсалес
74'
Замена
J. Jaquite
️️️️
Х. Грау
Замена
R. Quaresma
️️️️
Рочинья
58'
ГОЛ! 1:1!
О. Эступиньян
39'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
Ф. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
24
Mikel Agu
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
3-4-2
14
Варела
13
Амару
44
77
Сако
24
10
21
Андре Андре
8
Алмейда
19
Эступиньян
10
Рочинья
4-4-2
88
2
34
23
20
Феррейра
16
Грау
7
Мурильо
8
Педру
16
Олабе
10
9
Гонсалес
10
10
Эдвардс
10
Эдвардс
10
10
Рочинья
17
17
10
Рочинья
8
Алмейда
19
Дуарте
19
Дуарте
8
Алмейда
34
21
21
34
7
Мурильо
18
Арканджо
18
Арканджо
7
Мурильо
2
19
Алмейда
19
Алмейда
2
16
Грау
5
5
16
Грау
10
28
Аугусто
28
Аугусто
10
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Тондела
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
37
Easah Suliman
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
37
Easah Suliman
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Витория Гимараеш - Тондела
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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