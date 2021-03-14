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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Риу Аве
Морейренcе - Риу Аве: обзор матча 14 марта 2021
Морейренcе
14.03.2021, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 23 тур
1 : 1
Завершен
Риу Аве
83'
Ф. Пирес
7'
А. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Риу Аве
90'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
88'
Замена
R.
️️️️
Ж. Дала
88'
Замена
П. Амарал
️️️️
Савио
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Мартинс
86'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Пирес
83'
82'
Желтая карточка
И. Пинту
79'
Замена
T.
️️️️
Ч. Жеральдеш
Замена
Д. Симао
️️️️
A. Soares
73'
67'
Замена
Гуга
️️️️
Р. Камашу
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Ян
63'
Замена
Г. Франку
️️️️
Ибрахима
62'
46'
Замена
Н. Монте
️️️️
А. Сантос
42'
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
Желтая карточка
Ибрахима
16'
16'
Желтая карточка
Р. Камашу
Желтая карточка
Ф. Соареш
15'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
22
Филипе Соареш
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
16
Савио
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Морейренcе
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
Риу Аве
12
Иво Пинту
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
4-3-1-2
14
Пасинато
5
Феррарези
5
Конте
33
1
Силва
22
Соареш
8
Ибрахима
6
18
Ян
33
9
Мартинс
4-4-2
1
20
Коштинья
21
Боревкович
33
Сантос
16
Савио
6
Аугусто
25
Пеле
12
Жеральдеш
64
Камашу
20
Карлос Манэ
10
Дала
6
8
Симао
8
Симао
6
8
Ибрахима
17
Франку
17
Франку
8
Ибрахима
9
Мартинс
9
Луис
9
Луис
9
Мартинс
97
Ласерда
97
Ласерда
18
Ян
14
Пирес
14
Пирес
18
Ян
33
Сантос
20
Монте
20
Монте
33
Сантос
16
Савио
24
Амарал
24
Амарал
16
Савио
64
Камашу
6
Гуга
6
Гуга
64
Камашу
12
Жеральдеш
8
8
12
Жеральдеш
10
Дала
19
19
10
Дала
Остались в запасе
Морейренcе
Риу Аве
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
12
Иво Пинту
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
12
Иво Пинту
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Морейренcе - Риу Аве
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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