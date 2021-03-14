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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Жил Висенте
Витория Гимараеш - Жил Висенте: обзор матча 14 марта 2021
Витория Гимараеш
14.03.2021, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 23 тур
2 : 4
Завершен
Жил Висенте
40'
Рочинья
79'
R. Lameiras
19'
П. Маркеш
26'
Лоуренси
45+3'
T. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Жил Висенте
87'
Замена
Родригао
️️️️
Ж. Афонсо
87'
Замена
A. Leautey
️️️️
П. Маркеш
Пенальти не реализован!
А. Андре
86'
Желтая карточка
А. Андре
83'
ГОЛ! 2:3!
R. Lameiras
79'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
З. Уаттара
79'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
75'
75'
Замена
И. Барай
️️️️
Лоуренси
75'
Замена
Педринью
️️️️
К. Гонсалвеш
67'
Замена
С. Лино
️️️️
К. Фуджимото
52'
Желтая карточка
И. Ногейра
Замена
R. Lameiras
️️️️
R. Quaresma
46'
Замена
M. Agu
️️️️
Д. Менса
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:3!
T.
ГОЛ! 1:2!
Рочинья
40'
Желтая карточка
E. Suliman
32'
31'
Желтая карточка
T.
26'
ГОЛ! 0:2!
Лоуренси
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Маркеш
Пас отдал
К. Фуджимото
Замена
E. Suliman
️️️️
А. Алмейда
18'
Желтая карточка
J. Fernandes
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Жоао Афонсо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
43
Педру Маркеш
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Жил Висенте
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
3-5-2
14
Варела
44
2
Мумин
24
Уаттара
21
Андре Андре
18
Пепелу
8
Алмейда
17
14
Менса
19
Эступиньян
10
Рочинья
3-1-2-1-3
33
2
Перейра
40
Ногейра
26
Фернандеш
30
Минейро
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
19
Фуджимото
7
Лоуренси
31
43
Маркеш
8
Алмейда
37
37
8
Алмейда
17
10
10
17
14
Менса
24
24
14
Менса
24
Уаттара
10
Эдвардс
10
Эдвардс
24
Уаттара
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
43
Маркеш
50
50
43
Маркеш
21
Афонсо
5
Родригао
5
Родригао
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
8
Педринью
8
Педринью
5
Гонсалвеш
19
Фуджимото
16
Лино
16
Лино
19
Фуджимото
7
Лоуренси
77
Барай
77
Барай
7
Лоуренси
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Жил Висенте
77
Фалайе Сако
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
27
Паулиньо
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
77
Фалайе Сако
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
27
Паулиньо
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Витория Гимараеш - Жил Висенте
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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