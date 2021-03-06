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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Тондела
Портимоненси - Тондела: обзор матча 06 марта 2021
Портимоненси
06.03.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 22 тур
3 : 0
Завершен
Тондела
14'
Бету
35'
А. Боа Морте
54'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Тондела
Замена
J. Salmani
️️️️
А. Оливейра
83'
Замена
B. Moreira
️️️️
Бету
83'
Замена
Ф. Канде
️️️️
Д. Вилль Поа
83'
80'
Замена
Н. Хасеф
️️️️
Ф. Феррейра
Желтая карточка
K. Anzai
75'
Замена
П. Са
️️️️
Денер
71'
65'
Желтая карточка
Р. Олабе
59'
Замена
С. Анне
️️️️
С. Агра
59'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Х. Грау
59'
Замена
B.
️️️️
Т. Алмейда
ГОЛ! 3:0!
Бету
Пас отдал
А. Оливейра
54'
ГОЛ! 2:0!
А. Боа Морте
35'
ГОЛ! 1:0!
Бету
Пас отдал
А. Оливейра
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
13
Денер
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
5
Mauricio
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
33
Casagrande
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
3-4-1-2
94
Самуэл
2
4
Роша
18
Муфи
7
Эвертон
31
Поа
10
Боа Морте
13
Денер
10
Оливейра
23
Бету
5
3-4-3
88
23
20
Феррейра
19
Алмейда
16
Грау
7
Мурильо
8
Педру
16
Олабе
21
7
Агра
9
Гонсалес
10
Оливейра
29
29
10
Оливейра
31
Поа
5
Канде
5
Канде
31
Поа
13
Денер
21
Са
21
Са
13
Денер
23
Бету
9
9
23
Бету
20
Феррейра
24
Хасеф
24
Хасеф
20
Феррейра
16
Грау
18
Арканджо
18
Арканджо
16
Грау
7
Агра
11
Анне
11
Анне
7
Агра
19
Алмейда
2
2
19
Алмейда
Остались в запасе
Портимоненси
Тондела
33
Casagrande
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
30
Бабакар Ниасс
ВР
28
Педро Аугусто
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
33
Casagrande
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
30
Бабакар Ниасс
ВР
28
Педро Аугусто
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Портимоненси - Тондела
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Портимоненси
Тондела
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