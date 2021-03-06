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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Порту
Жил Висенте - Порту: обзор матча 06 марта 2021
Жил Висенте
06.03.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 22 тур
0 : 2
Завершен
Порту
7'
М. Урибе
60'
С. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Порту
88'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
М. Марега
Замена
В. Карвальо
️️️️
D. Silva
86'
85'
Замена
М. Груйич
️️️️
Отавио
84'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Тареми
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
К. Гонсалвеш
79'
Замена
С. Лино
️️️️
Лоуренси
76'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Паулиньо
75'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
Педринью
75'
60'
ГОЛ! 0:2!
С. Оливейра
Пас отдал
М. Тареми
46'
Замена
М. Сарр
️️️️
Пепе
46'
Замена
Л. Диас
️️️️
Х. Корона
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Урибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
8
Педринью
ЦП
31
Talocha
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
2
Жоэль Перейра
ПЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
31
Diogo Silva
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
4-1-2-3
33
5
Родригао
55
Гомеш
40
Ногейра
27
Паулиньо
30
Минейро
5
Гонсалвеш
8
Педринью
7
Лоуренси
43
Маркеш
31
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
2
Лейте
3
Пепе
14
Нану
8
Урибе
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
9
Тареми
31
31
27
Паулиньо
2
Перейра
2
Перейра
27
Паулиньо
8
Педринью
19
Фуджимото
19
Фуджимото
8
Педринью
6
Карвальо
6
Карвальо
5
Гонсалвеш
21
Афонсо
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
7
Лоуренси
16
Лино
16
Лино
7
Лоуренси
17
Корона
14
Диас
14
Диас
17
Корона
91
Марега
7
Консейсау
7
Консейсау
91
Марега
3
Пепе
5
Сарр
5
Сарр
3
Пепе
25
Отавио
8
Груйич
8
Груйич
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
9
Эванилсон
9
Тареми
Остались в запасе
Жил Висенте
Порту
99
Брайан Араухо
ВР
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Остались в запасе
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Жил Висенте - Порту
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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