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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Санта-Клара
Спортинг - Санта-Клара: обзор матча 05 марта 2021
Спортинг
05.03.2021, пятница, 23:45
Португалия. Примейра, 22 тур
2 : 1
Завершен
Санта-Клара
22'
П. Гонсалвеш
90+3'
С. Коатес
84'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Санта-Клара
90'
+5
Замена
J. Afonso
️️️️
Линкольн
90'
+5
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
ГОЛ! 2:1!
С. Коатес
Пас отдал
Ж. Мариу
90'
+3
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
З. Феддаль
86'
84'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кошта
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Табата
70'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Т. Томаш
70'
67'
Замена
J. Patric
️️️️
Аллано
67'
Замена
Нене
️️️️
А. Карвальо
62'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Мендеш
57'
41'
Желтая карточка
А. Карвальо
30'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Кризан
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Табата
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Линкольн
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
9
Кризан
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
17
Ukra
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Адан
25
Мендеш
3
Феддаль
4
Коатес
25
Инасиу
6
Палинья
23
Мариу
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
10
Табата
8
Томаш
4-1-2-1-2
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
15
Кардосо
70
Мансур
5
Морита
18
Линкольн
8
Карвальо
2
Аллано
13
Жуниор
9
Кризан
3
Феддаль
77
Кабрал
77
Кабрал
3
Феддаль
8
Томаш
21
Браганца
21
Браганца
8
Томаш
25
Мендеш
2
Рейс
2
Рейс
25
Мендеш
10
Табата
11
Сантуш
11
Сантуш
10
Табата
9
Кризан
19
Кошта
19
Кошта
9
Кризан
2
Аллано
26
26
2
Аллано
18
Линкольн
5
5
18
Линкольн
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
8
Карвальо
18
Нене
18
Нене
8
Карвальо
Остались в запасе
Спортинг
Санта-Клара
81
Луиш Максимиану
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
17
Ukra
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
Остались в запасе
17
Ukra
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Спортинг - Санта-Клара
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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