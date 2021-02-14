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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Жил Висенте
Портимоненси - Жил Висенте: обзор матча 14 февраля 2021
Портимоненси
14.02.2021, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 19 тур
4 : 1
Завершен
Жил Висенте
33'
J. Salmani
72'
А. Боа Морте
86'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Жил Висенте
ГОЛ! 3:0!
Бету
86'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Эвертон
86'
Желтая карточка
Ф. Муфи
83'
Замена
H.
️️️️
J. Salmani
80'
73'
Замена
И. Барай
️️️️
К. Гонсалвеш
ГОЛ! 2:0!
А. Боа Морте
Пас отдал
Ф. Муфи
72'
Замена
Бету
️️️️
B. Moreira
65'
62'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Лоуренси
62'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Паулиньо
46'
Замена
Э. Гомеш
️️️️
T.
46'
Замена
D. Silva
️️️️
Ж. Афонсо
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
37'
ГОЛ! 1:0!
J. Salmani
Пас отдал
А. Боа Морте
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
13
Денер
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
2
Maurício Antônio
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Жил Висенте
40
Игор Ногейра
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
23
Бету
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Жил Висенте
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Витор Карвальо
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
4-3-3
94
Самуэл
36
Поссиньоло
2
4
Роша
18
Муфи
7
Эвертон
13
Денер
10
Боа Морте
9
29
2
3-3-1-4
40
Ногейра
27
Паулиньо
26
Фернандеш
8
Педринью
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
19
Фуджимото
16
Лино
7
Лоуренси
31
1
29
0
0
29
7
Эвертон
31
Поа
31
Поа
7
Эвертон
9
23
Бету
23
Бету
9
7
Лоуренси
43
Маркеш
43
Маркеш
7
Лоуренси
21
Афонсо
31
31
21
Афонсо
27
Паулиньо
2
Перейра
2
Перейра
27
Паулиньо
31
55
Гомеш
55
Гомеш
31
5
Гонсалвеш
77
Барай
77
Барай
5
Гонсалвеш
Остались в запасе
Портимоненси
Жил Висенте
23
Косуке Накамура
ВР
9
Fabrício
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
30
Лукас Минейро
ОП
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
9
Fabrício
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукас Минейро
ОП
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Портимоненси - Жил Висенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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