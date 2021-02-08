Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Санта-Клара
Маритиму - Санта-Клара: обзор матча 08 февраля 2021
Маритиму
08.02.2021, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 2
Завершен
Санта-Клара
61'
Ж. Таго (П)
74'
Кризан
78'
К. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Санта-Клара
90'
+2
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
Кризан
90'
+2
Замена
J. Afonso
️️️️
К. Жуниор
90'
Желтая карточка
Мансур
88'
Замена
Нене
️️️️
Линкольн
Замена
Р. Сантос
️️️️
М. Гермес
86'
Замена
S.
️️️️
M.
85'
Замена
Р. Гитан
️️️️
J. Correa
82'
79'
Желтая карточка
К. Жуниор
78'
ГОЛ! 1:2!
К. Жуниор
Пас отдал
Р. Рамуш
74'
ГОЛ! 1:1!
Кризан
Пас отдал
К. Жуниор
Желтая карточка
П. Пеладжо
72'
72'
Замена
U.
️️️️
А. Карвальо
71'
Замена
J. Patric
️️️️
D. Salomao
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Таго
61'
59'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
22
Марсело Гермес
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
0
J. Correa
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
17
Milson
ЦФ
22
Caio
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
13
Карлос Жуниор
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
18
Нене
ЦП
17
Ukra
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
3-1-2-5
22
Гермес
5
Зайнадине
44
Африко
5
Ирмер
0
6
Пеладжо
17
95
Таго
7
22
23
4-1-2-3
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
15
Кардосо
70
Мансур
5
Морита
8
Карвальо
18
Линкольн
9
Кризан
0
13
Жуниор
0
99
Гитан
99
Гитан
0
22
Гермес
15
Сантос
15
Сантос
22
Гермес
17
99
99
17
8
Карвальо
17
17
8
Карвальо
0
26
26
0
9
Кризан
70
Моганлу
70
Моганлу
9
Кризан
13
Жуниор
5
5
13
Жуниор
18
Линкольн
18
Нене
18
Нене
18
Линкольн
Остались в запасе
Маритиму
Санта-Клара
5
Лео Андраде
ЦЗ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
2
Андреас Каро
ЦЗ
1
Амир Абедзаде
ВР
12
Franck Bambock
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
2
Аллано
ЛВ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
5
Лео Андраде
ЦЗ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
2
Андреас Каро
ЦЗ
1
Амир Абедзаде
ВР
12
Franck Bambock
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
Остались в запасе
2
Аллано
ЛВ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Маритиму - Санта-Клара
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
Новости команд
Все
Маритиму
Санта-Клара
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+