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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Брага
Морейренcе - Брага: обзор матча 01 февраля 2021
Морейренcе
01.02.2021, понедельник, 22:45
Португалия. Примейра, 16 тур
0 : 4
Завершен
Брага
6'
Франсержио
17'
А. Каштру
22'
Р. Силва
87'
А. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Брага
Желтая карточка
С. Витория
89'
87'
ГОЛ! 0:4!
А. Орта
Пас отдал
А. Мусрати
Желтая карточка
Ян
86'
Замена
Д. Симао
️️️️
Ф. Соареш
86'
80'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Руис
Замена
Г. Франку
️️️️
A. Soares
76'
73'
Замена
Кажу
️️️️
Галено
Замена
L. Rodrigues
️️️️
Р. Мартинс
67'
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Пачеко
67'
46'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
А. Каштру
46'
Замена
А. Мусрати
️️️️
Р. Орта
41'
Желтая карточка
Франсержио
22'
ГОЛ! 0:3!
Р. Силва
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Каштру
Пас отдал
Р. Эшгайю
6'
ГОЛ! 0:1!
Франсержио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
15
Франсержио
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Морейренcе
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Витинья
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
4-3-1-2
14
Пасинато
5
Феррарези
33
5
Конте
1
Силва
6
Пачеко
6
22
Соареш
18
Ян
33
9
Мартинс
4-2-3-1
1
Матеус
47
Эшгайю
34
Силва
6
Карму
3
Тормена
7
Новейш
15
Франсержио
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
9
Руис
9
Мартинс
20
20
9
Мартинс
22
Соареш
8
Симао
8
Симао
22
Соареш
6
17
Франку
17
Франку
6
19
Витория
19
Витория
6
Пачеко
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
Пачеко
13
Галено
31
Кажу
31
Кажу
13
Галено
21
Орта
73
Мусрати
73
Мусрати
21
Орта
9
Руис
6
Орта
6
Орта
9
Руис
8
Каштру
12
Пиазон
12
Пиазон
8
Каштру
Остались в запасе
Морейренcе
Брага
16
Miguel Oliveira
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
9
Витинья
ЦФ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
16
Miguel Oliveira
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
Остались в запасе
9
Витинья
ЦФ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Морейренcе - Брага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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