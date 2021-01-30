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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Фамаликан
Насьональ - Фамаликан: обзор матча 30 января 2021
Насьональ
30.01.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 16 тур
2 : 1
Завершен
Фамаликан
53'
Б. Рочес
57'
F. Ramos
33'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Фамаликан
Желтая карточка
R. Piscitelli
90'
+7
Желтая карточка
Ж. Камачу
90'
+5
Желтая карточка
Н. Борхес
90'
+4
Замена
Ж. Камачу
️️️️
L. Azouni
86'
Замена
И. Абдуллахи Альхассан
️️️️
В. Тиль
86'
83'
Замена
D. Figueiras
️️️️
И. Родригес
83'
Замена
J. Robert
️️️️
М. Угарте
83'
Замена
И. Хайме
️️️️
П. Вильям
81'
Желтая карточка
М. Угарте
Замена
J. VigÃ¡rio
️️️️
Вити
72'
69'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Э. Тавареш
ГОЛ! 2:1!
F. Ramos
Пас отдал
К. Горре
57'
ГОЛ! 1:1!
Б. Рочес
Пас отдал
В. Тиль
53'
Желтая карточка
Вити
37'
Желтая карточка
К. Горре
34'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
21'
Замена
A. Luković
️️️️
Г. Ассунсао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
21
Лукас Кал
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
33
Rui Correia
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
23
Вити
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
31
Andrija Luković
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
2-3-5
21
Кал
55
Борхес
23
12
Тиль
88
23
Вити
1
11
Горре
35
Рочес
22
4-1-2-3
1
Жуниор
5
Кейруш
6
Бабич
3
Вильям
19
Винагре
5
Угарте
12
Ассунсао
23
Краев
19
Тавареш
33
Силва
7
Родригес
23
37
Камачу
37
Камачу
23
23
Вити
20
20
23
Вити
12
Тиль
14
Абдуллахи Альхассан
14
Абдуллахи Альхассан
12
Тиль
19
Тавареш
23
Диаш
23
Диаш
19
Тавареш
3
Вильям
24
Хайме
24
Хайме
3
Вильям
12
Ассунсао
31
31
12
Ассунсао
5
Угарте
50
50
5
Угарте
7
Родригес
7
7
7
Родригес
Остались в запасе
Насьональ
Фамаликан
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
1
Вана Алвес
ВР
5
Риччели
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
5
Риччели
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Насьональ - Фамаликан
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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