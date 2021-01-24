Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Витория Гимараеш
Фамаликан - Витория Гимараеш: обзор матча 24 января 2021
Фамаликан
24.01.2021, воскресенье, 23:15
Португалия. Примейра, 15 тур
0 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
12'
А. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Витория Гимараеш
Желтая карточка
Х. Перейра
90'
+4
90'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
88'
Желтая карточка
A. Wakaso
86'
Желтая карточка
J. Fernandes
Замена
К. Вердонк
️️️️
Р. Винагре
83'
Замена
Д. Морер
️️️️
П. Вильям
83'
82'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
R. Quaresma
82'
Замена
A. Wakaso
️️️️
А. Андре
76'
Замена
R. Lameiras
️️️️
Рочинья
76'
Замена
М. Луиш
️️️️
А. Алмейда
Замена
А. Силва
️️️️
А. Гедеш
73'
Желтая карточка
М. Угарте
68'
Замена
Х. Перейра
️️️️
A. Luković
63'
55'
Желтая карточка
А. Алмейда
Замена
И. Родригес
️️️️
J. Robert
46'
16'
Желтая карточка
О. Эступиньян
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Алмейда
Пас отдал
О. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
23
Божидар Краев
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Алвес
19
Винагре
6
Бабич
3
Вильям
5
Кейруш
5
Угарте
23
Краев
23
Диаш
15
Гедеш
50
31
3-5-2
14
Варела
77
Сако
2
Мумин
44
18
Пепелу
21
Андре Андре
8
Алмейда
17
14
Менса
19
Эступиньян
10
Рочинья
3
Вильям
2
Морер
2
Морер
3
Вильям
31
26
Перейра
26
Перейра
31
50
7
Родригес
7
Родригес
50
19
Винагре
24
Вердонк
24
Вердонк
19
Винагре
15
Гедеш
33
Силва
33
Силва
15
Гедеш
21
Андре Андре
25
25
21
Андре Андре
17
10
Эдвардс
10
Эдвардс
17
10
Рочинья
10
10
10
Рочинья
8
Алмейда
90
Луиш
90
Луиш
8
Алмейда
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
Остались в запасе
Фамаликан
Витория Гимараеш
1
Луис Жуниор
ВР
24
Иван Хайме
ЛВ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
5
Риччели
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Иван Хайме
ЛВ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
5
Риччели
ЦЗ
Остались в запасе
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Фамаликан - Витория Гимараеш
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Фамаликан
Витория Гимараеш
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+