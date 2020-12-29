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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Брага
Боавишта - Брага: обзор матча 29 декабря 2020
Боавишта
29.12.2020, вторник, 00:00
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 4
Завершен
Брага
66'
К. Кастро
4'
Паулинью
15'
Ю. Медейрос
26'
Р. Орта
69'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Брага
90'
Замена
️️️️
Р. Силва
90'
Замена
А. Руис
️️️️
Р. Орта
Желтая карточка
J. Benguche
81'
77'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Ю. Медейрос
77'
Замена
А. Орта
️️️️
Ж. Новейш
Замена
С. Перес
️️️️
Шоу
75'
69'
ГОЛ! 1:4!
Р. Орта
Пас отдал
Паулинью
67'
Желтая карточка
А. Мусрати
ГОЛ! 1:3!
К. Кастро
Пас отдал
Я. Амаш
66'
Замена
Натан
️️️️
Р. Каннон
65'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Ю. Нжийе
46'
Замена
J. Benguche
️️️️
Н. Сантуш
46'
26'
ГОЛ! 0:3!
Р. Орта
Пас отдал
Н. Секейра
15'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Медейрос
4'
ГОЛ! 0:1!
Паулинью
Пас отдал
Франсержио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
10
Нуну Сантуш
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
14
Шоу
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
15
Франсержио
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-4-1-1
1
Жардим
25
Амаш
4
Каннон
15
Авазим
42
Кастро
10
Сантуш
14
Шоу
7
Гомес
27
Паула
17
Элис
10
Нжийе
4-3-1-2
1
Матеус
47
Эшгайю
6
Роланду
34
Силва
6
Секейра
7
Новейш
15
Франсержио
73
Мусрати
21
Орта
45
Медейрос
26
Паулинью
14
Шоу
24
Перес
24
Перес
14
Шоу
4
Каннон
23
Натан
23
Натан
4
Каннон
10
Сантуш
9
9
10
Сантуш
10
Нжийе
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Нжийе
45
Медейрос
10
Гайтан
10
Гайтан
45
Медейрос
7
Новейш
6
Орта
6
Орта
7
Новейш
21
Орта
9
Руис
9
Руис
21
Орта
Остались в запасе
Боавишта
Брага
6
Jesús Gómez
ЦФ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
28
Эрнани Инфанде
ПВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
6
Jesús Gómez
ЦФ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Остались в запасе
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
28
Эрнани Инфанде
ПВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Боавишта - Брага
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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