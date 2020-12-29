Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Портимоненси
Бенфика - Портимоненси: обзор матча 29 декабря 2020
Бенфика
29.12.2020, вторник, 21:00
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 1
Завершен
Портимоненси
13'
Д. Нуньес
23'
Рафа
90+2'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Портимоненси
Желтая карточка
А. Таарабт
90'
+5
Замена
А. Самарис
️️️️
А. Таарабт
90'
+5
Замена
Ферру
️️️️
Рафа
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Бету
Пас отдал
Ф. Муфи
86'
Замена
H.
️️️️
K. Anzai
86'
Замена
R. Vaz Te
️️️️
Денер
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Эвертон
80'
Замена
Ф. Серви
️️️️
А. Гримальдо
79'
76'
Желтая карточка
Бету
Замена
Педриньо
️️️️
Л. Вальдшмидт
60'
Желтая карточка
Л. Вальдшмидт
59'
54'
Желтая карточка
Ф. Муфи
46'
Замена
Бету
️️️️
F.
Желтая карточка
Н. Отаменди
38'
34'
Желтая карточка
В. Роша
ГОЛ! 2:0!
Рафа
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
Рафа
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
13
Денер
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
2
Maurício Antônio
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
33
Casagrande
ЦФ
16
Júlio César
ЦФ
23
Бету
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
4-1-1-4
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
12
Жилберто
5
Вайгль
49
Таарабт
29
Нуньес
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
27
Рафа
3-2-2-3
94
Самуэл
4
Роша
5
Канде
36
Поссиньоло
18
Муфи
2
13
Денер
10
Боа Морте
20
9
2
7
Эвертон
17
Тавареш
17
Тавареш
7
Эвертон
27
Рафа
4
Ферру
4
Ферру
27
Рафа
7
Вальдшмидт
10
Педриньо
10
Педриньо
7
Вальдшмидт
49
Таарабт
22
Самарис
22
Самарис
49
Таарабт
22
Гримальдо
10
Серви
10
Серви
22
Гримальдо
2
0
0
2
9
23
Бету
23
Бету
9
13
Денер
0
0
13
Денер
Остались в запасе
Бенфика
Портимоненси
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Элтон Лейте
ВР
22
Шикинью
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
33
Casagrande
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
АП
16
Júlio César
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Элтон Лейте
ВР
22
Шикинью
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
33
Casagrande
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
АП
16
Júlio César
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Бенфика - Портимоненси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
Все
Бенфика
Портимоненси
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+