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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Тондела
Насьональ - Тондела: обзор матча 27 декабря 2020
Насьональ
27.12.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 0
Завершен
Тондела
1'
R. Micael
68'
Б. Риаскос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Тондела
90'
+6
Вторая желтая
Н. Хасеф
Замена
В. Тиль
️️️️
Ж. Камачу
86'
83'
Желтая карточка
Н. Хасеф
81'
Желтая карточка
E. Martínez
78'
Замена
Т. Алмейда
️️️️
Ф. Феррейра
78'
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
М. Гонсалес
Замена
К. Горре
️️️️
Б. Рочес
76'
72'
Замена
Н. Хасеф
️️️️
С. Агра
Замена
F. Ramos
️️️️
R. Micael
70'
ГОЛ! 2:0!
Б. Риаскос
68'
54'
Замена
R. Fonseca
️️️️
R. Barbosa
Замена
И. Абдуллахи Альхассан
️️️️
Н. Борхес
46'
30'
Желтая карточка
С. Агра
27'
Вторая желтая
B.
Желтая карточка
Н. Борхес
27'
18'
Желтая карточка
B.
ГОЛ! 1:0!
R. Micael
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
13
Daniel
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
88
Francisco Ramos
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Кенжи Горре
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
23
Вити
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
4
Jota
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
2-1-1-5
21
Кал
55
Борхес
23
37
Камачу
14
13
35
Рочес
94
Риаскос
44
3-3-4
30
Ниасс
20
Феррейра
2
23
16
Грау
7
Мурильо
5
7
Агра
9
Гонсалес
21
10
55
Борхес
14
Абдуллахи Альхассан
14
Абдуллахи Альхассан
55
Борхес
35
Рочес
11
Горре
11
Горре
35
Рочес
14
88
88
14
37
Камачу
12
Тиль
12
Тиль
37
Камачу
7
Агра
24
Хасеф
24
Хасеф
7
Агра
9
Гонсалес
10
Мендеш
10
Мендеш
9
Гонсалес
20
Феррейра
19
Алмейда
19
Алмейда
20
Феррейра
10
99
99
10
Остались в запасе
Насьональ
Тондела
0
Gergely Bobál
ЦФ
23
Вити
ЦФ
44
Педрао
ЦЗ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
4
Jota
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
0
Gergely Bobál
ЦФ
23
Вити
ЦФ
44
Педрао
ЦЗ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
4
Jota
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Насьональ - Тондела
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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