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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Фаренсе
Спортинг - Фаренсе: обзор матча 19 декабря 2020
Спортинг
19.12.2020, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 10 тур
1 : 0
Завершен
Фаренсе
90+1'
А. Шпорар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Фаренсе
Замена
М. Нуньес
️️️️
П. Гонсалвеш
90'
+3
Замена
Г. Инасиу
️️️️
Т. Томаш
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Шпорар
90'
+1
90'
Замена
У. Маркеш
️️️️
F. Melo
90'
Замена
A. Pinto
️️️️
А. Удрхири
87'
Вторая желтая
R. Defendi
84'
Желтая карточка
E. Mancha
Замена
Г. Плата
️️️️
Л. Нету
80'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ж. Мариу
79'
78'
Замена
E. Mancha
️️️️
Б. Ауашерия
78'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
H. Seco
75'
Желтая карточка
F. Nunes
Желтая карточка
С. Коатес
68'
Замена
Табата
️️️️
Н. Мендеш
57'
43'
Желтая карточка
Ф. Исидоро
Желтая карточка
Ж. Палинья
41'
36'
Желтая карточка
R. Defendi
Желтая карточка
Т. Томаш
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
13
Бура
ОП
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
25
Райан Галд
АП
92
Fábio Nunes
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
19
Гонсало Плата
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЦП
17
Miguel Bandarra
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
3-3-2-2
1
Адан
13
Нету
4
Коатес
3
Феддаль
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
23
Мариу
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
8
Томаш
2-3-1-4
1
13
Бура
6
Удрхири
14
Исидоро
29
Фалькао
20
Ауашерия
25
Галд
6
7
9
92
8
Томаш
25
Инасиу
25
Инасиу
8
Томаш
25
Мендеш
10
Табата
10
Табата
25
Мендеш
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
13
Нету
19
Плата
19
Плата
13
Нету
23
Мариу
99
Шпорар
99
Шпорар
23
Мариу
6
1
Маркеш
1
Маркеш
6
20
Ауашерия
40
40
20
Ауашерия
6
Удрхири
78
78
6
Удрхири
7
11
Мансилья
11
Мансилья
7
Остались в запасе
Спортинг
Фаренсе
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
Главный тренер
Леонел Понтеш
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Остались в запасе
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
Остались в запасе
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Спортинг - Фаренсе
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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