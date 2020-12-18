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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Фамаликан
Портимоненси - Фамаликан: обзор матча 18 декабря 2020
Портимоненси
18.12.2020, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 10 тур
0 : 0
Завершен
Фамаликан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Фамаликан
87'
Замена
Риччели
️️️️
Б. Жордау
Замена
В. Жуниор
️️️️
А. Оливейра
82'
Замена
Бету
️️️️
F.
82'
79'
Замена
J. Neto
️️️️
Гуга
Желтая карточка
А. Боа Морте
75'
67'
Замена
J. Robert
️️️️
R. Lameiras
67'
Замена
П. Вильям
️️️️
И. Хайме
62'
Желтая карточка
Х. Перейра
60'
Желтая карточка
Гуга
Желтая карточка
В. Роша
59'
Желтая карточка
Денер
56'
46'
Замена
E. Herrera
️️️️
Д. Морер
26'
Желтая карточка
Д. Морер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
2
Maurício Antônio
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
2
Дани Морер
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
16
Júlio César
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
31
Андре Рикарду
АП
3
Edwin Herrera
ЦФ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
20
Jorge Pereira
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
4-2-1-3
94
Самуэл
2
36
Поссиньоло
4
Роша
18
Муфи
10
Боа Морте
13
Денер
10
Оливейра
20
9
2
4-3-2-1
1
Жуниор
6
Бабич
2
Морер
6
Гуга
5
Кейруш
26
Перейра
6
Жордау
10
24
Хайме
23
Диаш
99
10
Оливейра
93
Жуниор
93
Жуниор
10
Оливейра
9
23
Бету
23
Бету
9
2
Морер
3
3
2
Морер
10
50
50
10
24
Хайме
3
Вильям
3
Вильям
24
Хайме
6
Жордау
5
Риччели
5
Риччели
6
Жордау
6
Гуга
80
80
6
Гуга
Остались в запасе
Портимоненси
Фамаликан
16
Júlio César
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
34
Henrique Trevisan
ЦФ
20
Jorge Pereira
ЦФ
31
Андре Рикарду
АП
1
Вана Алвес
ВР
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
16
Júlio César
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
Остались в запасе
34
Henrique Trevisan
ЦФ
20
Jorge Pereira
ЦФ
31
Андре Рикарду
АП
1
Вана Алвес
ВР
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Портимоненси - Фамаликан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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