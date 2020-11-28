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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Витория Гимараеш
Тондела - Витория Гимараеш: обзор матча 28 ноября 2020
Тондела
28.11.2020, суббота, 00:00
Португалия. Примейра, 8 тур
0 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
56'
А. Андре (П)
63'
Б. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Витория Гимараеш
90'
+2
Желтая карточка
J. Maddox
83'
Замена
Н. Хольм
️️️️
Б. Дуарте
77'
Замена
J. Maddox
️️️️
М. Эдвардс
77'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Пепелу
Замена
Х. Грау
️️️️
Ж. Педру
77'
76'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Рочинья
Красная карточка
С. Агра
73'
70'
Замена
М. Луиш
️️️️
А. Алмейда
Замена
B.
️️️️
Д. Мурильо
69'
Замена
С. Анне
️️️️
T. Strkalj
69'
63'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дуарте
Пас отдал
Рочинья
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Андре
54'
Желтая карточка
А. Алмейда
Желтая карточка
Ж. Педру
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
1
Joel Sousa
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
17
Silvio
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
2
Bebeto
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
4
Jota
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
3-3-5
3
Медиуб
23
20
Феррейра
28
Аугусто
7
Мурильо
8
Педру
10
19
21
7
Агра
1
4-4-2
14
Варела
77
Сако
44
2
Мумин
17
8
Алмейда
18
Пепелу
21
Андре Андре
10
Эдвардс
19
Дуарте
10
Рочинья
19
11
Анне
11
Анне
19
8
Педру
16
Грау
16
Грау
8
Педру
7
Мурильо
2
2
7
Мурильо
19
Дуарте
29
Хольм
29
Хольм
19
Дуарте
18
Пепелу
17
Жанвье
17
Жанвье
18
Пепелу
10
Эдвардс
18
18
10
Эдвардс
10
Рочинья
17
17
10
Рочинья
8
Алмейда
90
Луиш
90
Луиш
8
Алмейда
Остались в запасе
Тондела
Витория Гимараеш
4
Jota
ЦФ
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
10
Жоау Мендеш
ЦП
88
Pedro Trigueira
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
37
Easah Suliman
ЦЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
4
Jota
ЦФ
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
10
Жоау Мендеш
ЦП
88
Pedro Trigueira
ВР
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
Остались в запасе
37
Easah Suliman
ЦЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Тондела - Витория Гимараеш
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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