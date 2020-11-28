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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Порту
Санта-Клара - Порту: обзор матча 28 ноября 2020
Санта-Клара
28.11.2020, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 8 тур
0 : 1
Завершен
Порту
45+1'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Порту
90'
+2
Замена
Д. Лейте
️️️️
С. Оливейра
86'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Л. Диас
85'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Х. Корона
Замена
U.
️️️️
О. Рашид
81'
Замена
J. Patric
️️️️
D. Salomao
65'
Замена
Линкольн
️️️️
C.
65'
65'
Замена
М. Урибе
️️️️
М. Груйич
65'
Замена
М. Марега
️️️️
М. Тареми
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
В. Манафа
Желтая карточка
C.
38'
36'
Желтая карточка
М. Груйич
Желтая карточка
О. Рашид
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Costinha
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
9
Thiago Santana
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Линкольн
ЦП
7
Gustavo Viera
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
91
Мусса Марега
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-1-2-3
99
70
Мансур
17
Вильянуэва
15
Кардосо
2
Рамуш
18
Ромао
10
23
Рашид
13
Жуниор
0
9
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
99
Мбемба
5
Сарр
12
Сануси
8
Груйич
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
14
Диас
9
Тареми
23
Рашид
17
17
23
Рашид
0
26
26
0
10
18
Линкольн
18
Линкольн
10
14
Диас
17
Мариу
17
Мариу
14
Диас
9
Тареми
91
Марега
91
Марега
9
Тареми
17
Корона
20
Виейра
20
Виейра
17
Корона
8
Груйич
8
Урибе
8
Урибе
8
Груйич
27
Оливейра
2
Лейте
2
Лейте
27
Оливейра
Остались в запасе
Санта-Клара
Порту
7
Gustavo Viera
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
33
Lucas Marques
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
14
Нану
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
10
Шоя Накадзима
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
7
Gustavo Viera
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
33
Lucas Marques
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
Остались в запасе
14
Нану
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
10
Шоя Накадзима
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Санта-Клара - Порту
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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