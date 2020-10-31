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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Морейренcе
Риу Аве - Морейренcе: обзор матча 31 октября 2020
Риу Аве
31.10.2020, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 6 тур
2 : 0
Завершен
Морейренcе
14'
Л. Пиазон
83'
Л. Пиазон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Морейренcе
Замена
R. Meshino
️️️️
Л. Пиазон
90'
+2
Замена
T.
️️️️
К. Манэ
89'
88'
Замена
Ибрахима
️️️️
P. Nuno
88'
Замена
Г. Франку
️️️️
A. Soares
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Пиазон
83'
80'
Желтая карточка
С. Витория
73'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Ф. Пачеко
73'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
A. Figueiredo
Замена
А. Перейра
️️️️
B. Moreira
73'
57'
Желтая карточка
A. Soares
Желтая карточка
Пеле
40'
32'
Желтая карточка
Н. Феррарези
20'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
ГОЛ! 1:0!
Л. Пиазон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Риу Аве
20
Нельсон Монте
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
8
Tarantini
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Морейренcе
40
Рейналдо
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
4-2-4
1
12
Пинту
33
Сантос
24
Амарал
21
Боревкович
25
Пеле
6
Аугусто
20
Карлос Манэ
12
Пиазон
20
9
4-5-1
14
Пасинато
19
Витория
33
25
5
Феррарези
14
Пирес
22
Соареш
6
27
6
Пачеко
33
12
Пиазон
8
8
12
Пиазон
9
95
Перейра
95
Перейра
9
20
Карлос Манэ
8
8
20
Карлос Манэ
6
17
Франку
17
Франку
6
6
Пачеко
20
Тавареш
20
Тавареш
6
Пачеко
25
5
5
25
27
8
Ибрахима
8
Ибрахима
27
Остались в запасе
Риу Аве
Морейренcе
22
LÃ©o
ЦФ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
20
Нельсон Монте
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
40
Рейналдо
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
20
Нельсон Монте
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
Остались в запасе
40
Рейналдо
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Риу Аве - Морейренcе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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