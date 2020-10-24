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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Спортинг
Санта-Клара - Спортинг: обзор матча 24 октября 2020
Санта-Клара
24.10.2020, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
42'
T. Santana
20'
П. Гонсалвеш
81'
П. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Спортинг
90'
+3
Желтая карточка
С. Коатес
88'
Замена
Г. Инасиу
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
К. Тассано
87'
Замена
J. Patric
️️️️
К. Жуниор
87'
81'
ГОЛ! 1:2!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
З. Феддаль
Замена
Р. Рамуш
️️️️
П. Санья
74'
Замена
Нене
️️️️
А. Карвальо
70'
Замена
О. Рашид
️️️️
C.
70'
Желтая карточка
А. Карвальо
63'
56'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Л. Нету
56'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ж. Кабрал
Желтая карточка
П. Санья
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
T. Santana
Пас отдал
Линкольн
42'
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Ж. Кабрал
Желтая карточка
К. Тассано
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Линкольн
ЦП
10
Costinha
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
13
Карлос Жуниор
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
23
Осама Рашид
ЦП
18
Нене
ЦП
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
3-2-3-2
99
5
15
Кардосо
95
Санья
70
Мансур
17
Тассано
18
Линкольн
10
8
Карвальо
9
13
Жуниор
3-3-2-1-1
1
Адан
13
Нету
3
Феддаль
4
Коатес
23
Порро
6
Палинья
25
Мендеш
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
77
Кабрал
11
Сантуш
95
Санья
2
Рамуш
2
Рамуш
95
Санья
17
Тассано
70
Моганлу
70
Моганлу
17
Тассано
13
Жуниор
26
26
13
Жуниор
10
23
Рашид
23
Рашид
10
8
Карвальо
18
Нене
18
Нене
8
Карвальо
13
Нету
8
Томаш
8
Томаш
13
Нету
11
Сантуш
25
Инасиу
25
Инасиу
11
Сантуш
77
Кабрал
99
Шпорар
99
Шпорар
77
Кабрал
Остались в запасе
Санта-Клара
Спортинг
17
Ukra
ЦФ
18
Жулио Ромао
ОП
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Гонсало Плата
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
17
Ukra
ЦФ
18
Жулио Ромао
ОП
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
Остались в запасе
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Гонсало Плата
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Санта-Клара - Спортинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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