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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Атланта Юнайтед
Интер Майами - Атланта Юнайтед: онлайн-трансляция 27 августа 2020
Интер Майами
27.08.2020, четверг, 03:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Перенесен
Атланта Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
31
Luis Robles
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
47
Мо Адамс
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
11
M. Castro
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
10
Гонсало Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
18
Jeff Larentowicz
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
16
L. Wyke
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
2-5-3
31
4
Фигаль
14
44
Свит
13
Ульоа
20
Трапп
90
Морган
15
Рейес
11
Пеллегрини
7
Писарро
9
Карранца
3-3-4
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
2
Белло
47
Адамс
5
Россетто
5
Ремеди
10
Мартинес
0
0
11
Остались в запасе
Интер Майами
Атланта Юнайтед
12
Дилан Неалис
ПЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
77
Джон МакКартни
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
24
Lee Nguyen
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
16
L. Wyke
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
25
Jürgen Damm
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
18
Jeff Larentowicz
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
12
Дилан Неалис
ПЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
77
Джон МакКартни
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
24
Lee Nguyen
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Остались в запасе
16
L. Wyke
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
25
Jürgen Damm
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
18
Jeff Larentowicz
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Интер Майами - Атланта Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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Интер Майами
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