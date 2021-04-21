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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Барнсли
Хаддерсфилд Таун - Барнсли: обзор матча 21 апреля 2021
Хаддерсфилд Таун
21.04.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 1
Завершен
Барнсли
65'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Барнсли
85'
Желтая карточка
К. Моррис
78'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Р. Палмер
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Д. Холмс
77'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Ж. Бакуна
77'
Замена
С. Томас
️️️️
Р. Эдмондс-Грин
69'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Корома
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дайк
59'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
Замена
С. Хай
️️️️
А. Роу
58'
45'
+1
Замена
Д. Дайк
️️️️
Д. Фризер
Желтая карточка
Д. Хогг
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Скотт Хай
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
3-5-2
1
Шофилд
4
Эдмондс-Грин
36
Кио
23
Сарр
14
Холмс
7
Бакуна
27
О'Брайен
6
Хогг
11
Роу
9
Саного
37
Корома
4-3-1-2
40
Коллинс
2
Бриттан
21
Соллбауэр
6
Хелик
5
Андерсен
4
Стайлс
17
Палмер
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
9
Моррис
7
Бакуна
6
Эйтинг
6
Эйтинг
7
Бакуна
11
Роу
7
Хай
7
Хай
11
Роу
4
Эдмондс-Грин
7
Томас
7
Томас
4
Эдмондс-Грин
14
Холмс
17
Ааронс
17
Ааронс
14
Холмс
37
Корома
25
Уорд
25
Уорд
37
Корома
17
Палмер
28
Уильямс
28
Уильямс
17
Палмер
28
Фризер
9
Дайк
9
Дайк
28
Фризер
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Барнсли
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Барнсли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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