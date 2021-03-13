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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Уотфорд
Кардифф - Уотфорд: обзор матча 13 марта 2021
Кардифф
13.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
14'
Ф. Сьерральта (АГ)
15'
Н. Чалоба
90+3'
А. Масина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Уотфорд
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Масина
Желтая карточка
П. Нг
90'
+2
86'
Замена
C. SÃ¡nchez
️️️️
Н. Чалоба
86'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ф. Зинкернагель
85'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
82'
Желтая карточка
И. Сарр
Желтая карточка
Л. Бакуна
81'
77'
Замена
И. Саксесс
️️️️
К. Сема
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Х. Уилсон
72'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Мерфи
72'
Замена
Т. Санг
️️️️
К. Нельсон
72'
45'
+1
Желтая карточка
У. Хьюз
39'
Желтая карточка
Д. Бахман
15'
ГОЛ! 1:1!
Н. Чалоба
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Сьерральта
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Филлипс
3
Браун
35
Нельсон
44
Флинт
23
Моррисон
38
Нг
6
Волкс
32
Роллс
10
Уилсон
19
Мур
23
Мерфи
4-1-2-2-1
26
Бахман
17
Фемения
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
25
Масина
15
Чалоба
19
Хьюз
12
Сема
11
Зинкернагель
7
Сарр
9
Педро
35
Нельсон
10
Санг
10
Санг
35
Нельсон
23
Мерфи
9
Ожо
9
Ожо
23
Мерфи
10
Уилсон
10
Бакуна
10
Бакуна
10
Уилсон
15
Чалоба
13
13
15
Чалоба
12
Сема
90
Саксесс
90
Саксесс
12
Сема
11
Зинкернагель
45
Грэй
45
Грэй
11
Зинкернагель
Остались в запасе
Кардифф
Уотфорд
9
Марк Харрис
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
0
A. Lazaar
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
9
Марк Харрис
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Остались в запасе
0
A. Lazaar
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Кардифф - Уотфорд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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